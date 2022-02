SMP: cámaras captan robo de vivienda durante la madrugada mientras familia dormía

En San Martín de Porres, una familia de la urbanización Atlanta sufrió el robo de su domicilio durante la madrugada del día viernes 25 de febrero. Los afectados se encontraban durmiendo en su hogar cuando llegaron tres hampones para ingresar a la propiedad y llevarse un televisor y un equipo de sonido, artefactos valorizados en más de 8.000 soles.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que un auto negro se estaciona en la acera a las 2.30 a. m., segundos después, desciende una mujer para ingresar al domicilio, tras ella, entra un sujeto y ambos salen del lugar cargando el botín para subirlo al auto y emprender la huida.

En diálogo con La República, una integrante de la familia agraviada denunció que, pese a tener las grabaciones, no pudo colocar la denuncia del hecho a tiempo, debido a la falta de celeridad de los agentes de la Comisaría de Pro.

“Yo me acerque a la Comisaría de Pro, donde me entrevisté con la suboficial Torres y el suboficial Mejía, quise dar la declaración de los hechos en ese instante, les mostré el USB y les dije: ‘Acá tengo a las personas, se ve el carro y quiero proceder con mi denuncia’ (...) Me tomaron mis datos y me dijeron que un patrullero iba a mi casa”, señaló.

Tras esto, la joven lamentó que ningún agente de la PNP se acercara a su casa, pese a que esperó su llegada hasta la madrugada. “El sábado 26 me acerqué a la comisaría molesta, porque nadie me hizo caso, nadie me tomó importancia, me dejaron a mi cuenta, me dejaron sola, no sentí ningún apoyo de parte de ellos y pedí el libro de reclamaciones”, añadió.

Finalmente, la familia logró colocar la denuncia del robo en su vivienda, ellos esperan la captura de los hampones, ya que no es la primera vez que se da un hecho similar en las casas de la urbanización.