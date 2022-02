Expresidente Francisco Sagasti cuestiona desmantelamiento del Minsa

La renuncia de la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, ha traído consigo gran preocupación por el proceso de vacunación.

Ella se suma a otros trabajadores claves del Minsa que han presentado su carta de renuncia en las últimas semanas, tras el nombramiento del ministro de Salud, Hernán Condori.

En la lista están los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN), que mediante una carta a Condori sostuvieron que no existen condiciones ‘’para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo’'. Tras ello también renunció el viceministro Gustavo Rosell; aunque de él no se conoce claramente su situación, pues Condori ha dicho que continúa laborando.

Ahora bien, el epidemiólogo Antonio Quispe, asesor del Minsa, también dio un paso al costado. Manifestó que lo hizo ‘’por razones de principio de coherencia e integridad’' .

Denuncias en renuncia

Jiménez enumera en su carta de renuncia ocho puntos que ‘’se convierten en amenazas para el proceso de vacunación’'. En estos está el hecho de que no son convocados a las reuniones del equipo de gestión, no pueden disponer de recursos económicos para la implementación de brigadas necesarias y sienten un claro intrusismo de algunas direcciones, que deciden y desarrollan acciones que no consultan ni comparten con su dirección, entre otros.

El expresidente Francisco Sagasti se pronunció y rechazó ‘’el desmantelamiento de los servicios de salud’'.

Sostuvo que ‘’peligran los avances arduamente logrados con el esfuerzo del personal, como la vacunación iniciada en el 2021, que estaría en riesgo’'. Agregó que ‘’esto es irresponsable, contraproducente y debe cambiarse con urgencia’'.

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, también dijo que el proceso de vacunación se encuentra en peligro desde que Hernán Condori fue nombrado como ministro, y que con la salida de Jiménez esto se agrava. ‘’Esto evidencia la incapacidad de Condori’'.

En tanto, el extitular del Minsa Hernando Cevallos consideró que la renuncia de la licenciada Jiménez ‘’no es una buena noticia’' y que se deberían tomar en cuenta ‘’las alarmas que ella señala en su carta de renuncia para tratar de corregirlas de ser el caso’', precisó.