Exjefe del Comando Covid en Arequipa: Debieron mantenerse los aforos

El expresidente del Comando Covid de la región Arequipa, Gustavo Rondón, opinó que el Gobierno central debió continuar con las restricciones de aforos, sobre todo en espacios cerrados. Esto, a raíz de que este domingo se publicó la prórroga del estado de emergencia con las nuevas disposiciones en pandemia.

El decreto supremo 016-2022-PCM indica las nuevas medidas por los siguientes 32 días. No se mencionan aforos ni niveles de alerta por regiones. Por ello, según Rondón, se debió esperar a que los contagios sigan bajando antes de eliminar los aforos. Estima que no asignar límites de capacidad puede ser un mensaje contraproducente. No objetó la eliminación de niveles de alerta.

Lo que se mantienen son las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. También el control de carnet de vacunación para ingresar a entidades públicas, centros comerciales, cines, restaurantes, etc. Los mayores de 40 años deben tener la vacuna de refuerzo.

Rondón señaló que las medidas mencionadas son necesarias, incluso cree que la dosis de refuerzo debería exigirse a todos los mayores de 18 años. Añadió que todavía no se puede proyectar en qué tiempo se dejaría de usar mascarillas en espacios públicos, como sucede en algunos países de Europa. El exfuncionario considera que, en un posible tramo final de la pandemia, no se debe bajar la guardia.