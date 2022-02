Designan nueva directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud

A través de la Resolución Ministerial N.° 130-2022/MINSA, se designó a María Elena Martínez Barrera como directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

El documento oficial aparece publicado este 27 de febrero en el diario oficial El Peruano y lleva la firma del titular del Minsa, Hernán Condori Machado.

Cabe precisar que, el último viernes 25 de febrero, se dio a conocer la renuncia irrevocable de la entonces directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez. En su carta de dimisión, denuncia que su equipo no es convocado a las reuniones de gestión y tampoco pueden disponer de recursos económicos para la implementación de brigadas. Asimismo, alerta que hay un claro intrusismo de algunas direcciones, cancelaron sus actividades programadas de asistencia técnica a las regiones, entre otros.

Defensoría advierte graves falencias en gestión de Condori tras renuncia de Gabriela Jiménez

La Defensoría del Pueblo advirtió graves falencias en la gestión del titular del sector, Hernán Condori. A través de un comunicado, reiteró que el titular del Minsa no es un profesional idóneo para estar como titular de esta cartera, debido a que no ha priorizado la vacunación en el país.

“Reiteramos que el ministro de Salud (Hernán Condori) no es una persona idónea para asumir esta cartera, pues durante su función no ha mostrado solvencia para hacer que la vacunación sea la prioridad nacional, pese a que más de 5 millones de personas no ha recibido ninguna dosis”, indican.

Asimismo, invocó al presidente a liderar el proceso de inoculación, dado que un promedio de 15 millones de personas aún no reciben la tercera dosis contra el coronavirus.

“Pedimos al presidente de la República liderar la política de vacunación contra la COVID-19, pues 15 millones de personas todavía no reciben su tercera dosis y 2,6 millones de niñas/os no han sido vacunados. Urge claridad y rendición de cuentas sobre metas y plazos del Gobierno“, sostuvo