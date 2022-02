Ciberdelincuentes vaciaron cuentas a víctimas y piden a banco que les reconozcan lo hurtado

Con información de Giuliana Castillo/URPI-LR

Estefany y Alexander son dos jóvenes que han sido víctimas de robo cibernético en el Banco BBVA Continental. Son dos casos diferentes, pero no son los únicos, puesto que señalan que hay más de 15 personas, de Lima y regiones que también han sido perjudicadas.

En declaraciones a La República, Estefany comentó que en marzo del 2021 sufrió el robo de su celular, tarjeta y documentos. Cuando fue a bloquear su teléfono y tarjetas, el banco le mandó una alerta de seguridad en la cual un navegador desconocido estaba intentando ingresar a su banca por internet y efectuar un pago de servicios por 7.100 soles desde su tarjeta de crédito.

“Fueron quince minutos que traté de priorizar el caso y gestionar el reclamo. El banco dilató el tiempo de respuesta por dos meses. El banco me dice que como yo reaccioné rápido y los ladrones solo pudieron hacer una transacción, es mi culpa; que si hubieran sido más (transacciones), ya le daban el giro de que eran varios robos y le daban importancia, pero como fue una, fue mi culpa”, dijo.

“Como es un pago que se hizo con mi tarjeta de crédito; al mes tenía que pagarlo y el banco me debita de mi cuenta débito, sin autorización alguna, alrededor de 400 soles, simplemente para pagar la cuota mínima que estaba generada. Ahora no solo tengo que pagar los 7.000 soles sino también los intereses que el banco me están generando de este robo que no he estado utilizado”, agregó.

En tanto, Alexander sufrió el robo de 19.900 soles de su tarjeta el 15 de diciembre del 2020. Cuando estaba de viaje en Máncora, el cajero no le permitía sacar dinero y, tras regresar a Lima, se dio con la sorpresa que habían retirado los montos en varios lugares.

“Yo le digo al banco que no reconocía esos retiros. Anterior a esto, ya había hecho un reclamo porque habían hecho compras en Google Play, pasaron 15 días y me devolvieron el dinero. Me dieron otra tarjeta que nunca usé e hicieron unos pagos de suministros. Les dije ‘quiero saber a nombre de quién están’ y pasaron 15 días y me devolvieron el dinero”, indicó.

Ambos contaron que no son las únicas víctimas de robo cibernético por parte del banco BBVA. Han creado un grupo en Facebook donde están más personas y por el mismo modus operandi. Piden que el centro bancario no les de la espalda y los ayude con sus casos.