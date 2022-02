Gabriela Jiménez, exdirectora de Inmunizaciones del Minsa: “Mi renuncia debe tener un efecto positivo”

La exdirectora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, respondió respecto a su salida del cargo que ostentó desde marzo de 2021.

“ El día de hoy presenté al Ministerio de Salud mi carta de renuncia que puede parecer un acto poco irresponsable, pero lo estoy tomando como un sacrificio de decisión y liderazgo ”, acotó en un espacio de conversatorio de la propia institución.

Asimismo, la exfuncionaria precisó que espera que su renuncia tenga un efecto positivo. “ Lo que nosotros no vamos a decir es que me voy a quedar en silencio de un viceministerio que decide ya no convocar a la Dirección de Inmunizaciones y decide el intrusismo de otras direcciones que están tomando decisiones por la estrategia. No estamos de acuerdo con eso porque la planificación, gestión y evaluación técnica se realiza en este espacio”, agregó.

Por otro lado, sostuvo que espera que el ministro de Salud, Hernán Condori, implemente las acciones pedidas, ya que son ejes estratégicos. “Queremos que el titular de Salud responda a la inmediata gestión del presupuesto del MEF para que las regiones tengan mayor disponibilidad (... ) Mi renuncia tiene que tener un efecto y ese efecto tiene que ser positivo, sino de nada vale que estemos aquí” , acotó.

Por último, Jiménez detalló que nunca publicó su carta de renuncia, sino que otros lo hicieron. “Presenté mi documento por mesa de partes y hablé con el viceministro. Le expliqué punto a punto en el mencionado documento”, manifestó.

Renuncias masivas en el Minsa

Una ola de renuncias sacudieron al Minsa tras la designación de Hernán Condori como ministro de Salud, y entre algunas salidas importantes se puede mencionar la del exviceministro de Salud Pública Gustavo Rosell de Almeida, quien estuvo desde la época del exministro Óscar Ugarte.

Posteriormente, también se conoció la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN). El Colegio Médico del Perú ha pedido que Condori cese del cargo ante sus declaraciones sobre “el agua arracimada”.