Comas: madre de familia no puede conseguir terapias para su hijo con autismo

Hizo un llamado a las autoridades de Comas y del Gobierno. El pequeño Elías, desde hace cinco años, fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Desde ese entonces, su familia no solo ha velado por su salud e integridad, sino que también ha luchado con el sistema de salud para que les puedan ofrecer un servicio de calidad.

Los años han pasado y Patricia no ha logrado que las atenciones en los hospitales mejoren ni el tiempo entre cada cita y terapia se reduzcan. Es más, desde hace un par de meses, estas últimas solo se ofrecen una o máximo dos veces por mes en el SIS.

El pequeño Elías, de 8 años, tiene autismo severo; por ello, necesita terapias todos los días de la semana . “Requiere tratamientos sensoriales, físicos, para conducta y su lenguaje”, explicó su progenitora, quien pensó que, por la gravedad del trastorno, iba a recibir una mejor atención.

Sin embargo, revela que, ante la ausencia de las autoridades y las políticas públicas del Gobierno, se ha visto en la necesidad de contratar terapias particulares que le cuestan más de 50 soles diarios. Estas, según detalló, las costea con su trabajo de vendedora ambulante en un mercado de Comas.

“Del Estado no tenemos apoyo. O en el caso de que nos atienda, solo puede ser una vez al mes. […] Para terapias, normalmente, no hay. A veces hay una al mes, pero es muy raro”, detalló Patricia a este diario.

El padre del pequeño manejaba una mototaxi para llevar el sustento diario a casa. No obstante, esto cambió cuando unos delincuentes se llevaron el vehículo menor. Este arrebato perjudicó aún más la situación del niño, quien por dos años no pudo llevar tratamiento.

“Yo tuve que buscármelas para pagar las terapias particulares de mi hijo. Pagamos 700 soles mensuales, y eso que son las más cómodas. También le he sacado exámenes que cuestan más de 300 soles”, apuntó.

“Yo llamo y siempre me dicen que no hay citas. Yo no voy a esperar a que mi hijo se ponga peor. Estoy endeudándome, pero al menos lo estoy haciendo tratar”, lamentó.

Finalmente, la madre de familia hizo un llamado a los poderes del Estado para que pongan atención sobre los servicios que se brindan en las postas y hospitales del país. “Nos sentimos desamparados”, aseguró.