Colegio de Enfermeros del Perú denuncia retraso de pagos desde que inició gestión de Condori

La decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, denunció que desde que inició la gestión de Hernán Condori frente al Ministerio de Salud (Minsa) decenas de trabajadores del sector se han quejado por retrasos en sus pagos.

Según detalló, los problemas también se estarían evidenciando en los puntos de vacunación contra la COVID-19, donde habría nuevos contagios entre el personal.

Ante esto, la autoridad le pidió al médico y allegado a Vladimir Cerrón que dé un paso al costado, ya que “el país no puede estar en manos de personas que no tienen competencias”, subrayó.

“Nos preocupa y creemos que, si el ministro no tiene las condiciones, efectivamente, debería dar un paso al costado porque la salud del país no puede estar en manos de personas que no tienen las competencias ”, añadió la noche del último viernes en RPP.

Josefa Vásquez también se pronunció respecto a la renuncia de Gabriela Jiménez como directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa). Para la funcionaria, esta nueva dimisión revela que algo malo está pasando al interior de la cartera que, hasta hace poco, era liderada por Hernando Cevallos.

“Como Colegio de Enfermeros, pensando en la salud pública del país, nos tiene que preocupar esta renuncia porque algo anda mal . Probablemente no ha habido consenso, no ha sido convocada quizá para algunas decisiones, algo interno debe estar pasando que ha tomado la decisión de renunciar y definitivamente todo cambio toma días para volver retomar el camino y nos tiene que preocupar sabiendo que el proceso (de inmunización) estaba muy bien llevado”, sostuvo.

Ministro aún no los convoca

Por otro lado, la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú lamentó que, hasta la fecha, el ministro Hernán Condori no los haya convocado a una reunión para tratar los temas de la remuneración y los contratos del personal.