Chile militariza sus fronteras con Tacna debido a crisis migratoria

Desde el miércoles 16, Chile ordenó el estado de excepción en sus cuatro provincias del norte a causa de una crisis migratoria. La región de Arica y Parinacota, que limita con Tacna por la costa y sierra, está incluida en esa declaratoria y eso ha llevado a la militarización de sus fronteras.

El despliegue militar en la frontera comenzó hace más de cinco días. El estado de excepción se dio tras protestas de camioneros en Chile que bloqueron accesos a aeropuertos y puertos, reclamando por la inseguridad. Las protestas se desataron por la muerte de un camionero a manos de un ciudadano extranjero.

En su cuenta oficial de Facebook, el Ejército de Chile, difundió fotos del despliegue de personal de la Brigada Motorizada N°4 “Rancagua”, hacia la frontera para reforzar las tareas de seguridad y vigilancia en la frontera de Arica.

La labor de los militares es detectar a los migrantes que llegan a territorio chileno por rutas no habilitadas. Con la nueva ley migratoria, la Policía de Investigaciones (PDI), retorna a territorio peruano a los ciudadanos migrantes detectados por el Ejército. Ese proceso de retorno ha sido denominado reconducción.

Desde que se detectó el estado de excepción en Arica, en el lado peruano, la Policía Nacional a diario encuentra grupos de migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, caminando por las pampas. Los agentes solo los conminan volver a la ciudad de Tacna y regularizar su situación migratoria.

El gobernador regional de Arica, Jorge Díaz, se reunió con futura ministra del Interior de su país, Izkia Siches , para abordar la situación migratoria que vive la zona norte. Díaz declaró a los medios chilenos que su país necesita una “migración más selectiva”, que deje fuera aquellos a ciudadanos que llegan por pasos no habilitados.

El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, refirió que las normas migratorias peruanas no son suficientes para abordar el problema social que puede generarse en Tacna por la reconducción de migrantes que está realizando Chile. Sostuvo que el Perú necesita nuevas leyes que atiendan y den solución a la migración por pasos no habilitados, el cual no es un delito en la actualidad.