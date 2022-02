Carabayllo: sujeto golpeó e intentó matar a su expareja, quien se negó a retomar la relación

A. C. fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja y padre de sus tres menores hijos, Ever Arango León, quien habría intentado asesinarla dentro de una mototaxi tras recibir un “no” ante la propuesta de retomar la relación.

De acuerdo al testimonio de la madre de familia, Arango intentó matarla con un cuchillo mientras ella simulaba tener los ojos cubiertos. “Nos hemos forcejeado y yo no me he dejado”, relató la víctima a América noticias.

Sin embargo, Ever Arango, al no lograr su primer cometido, empezó a golpearla e intentó ahorcarla. “Me dijo ‘lo que empecé voy a terminar’”, indicó. Pero dos jóvenes, al percatarse del ataque, lograron auxiliarla. Posteriormente, el agresor fue intervenido por agentes de Serenazgo y trasladado a la comisaría del sector.

El comandante PNP José Vargas, jefe del Depincri Carabayllo, refirió que el feminicida en potencia admitió haber agredido a quien fuera su compañera de vida y justificó su acción con el deseo de no perder a su familia.

Antecedentes de agresión

A. C. denunció en el 2013 a Ever Arango por agresión, por la cual no recibió ninguna sanción. La mujer aseguró que seguirá firme en su denuncia por intento de feminicidio.

A su vez, solicitó el apoyo legal y psicológico por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).