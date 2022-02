Arequipa: no restringirán ingreso a aulas de alumnos no vacunados

El director de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Norte de Arequipa, Roberto Marín, señaló que no se restringirá el ingreso a las aulas de los menores no vacunados. Esto lo dio a conocer ante el pedido de un sector de maestros días atrás que se niegan a regresar a la enseñanza presencial si no están todos los alumnos vacunados. Temen contagiarse. En cambio, precisó que los educadores si deben contar con las tres vacunas para protegerse.

Marín explicó que más bien se deben aprovechar y aplicar estrategias para inmunizar contra la COVID-19 a los alumnos que falten. Anunció que conversarán con la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) para que inyecten a los menores en el transcurso de las labores con consentimiento de los padres (El ministro de Educación lo propuso en ese sentido)

“El personal de salud puede ir a los colegios para que los vacunen”, resaltó. Dijo que se implementan los protocolos de seguridad como lavado de manos y que los ingresos de los escolares será de manera escalonada.

Sobre la propuesta del Comando COVID-19 de retrasar el inicio de clases hasta el 28 de marzo, Marín opinó que mayor tiempo no garantiza que los niños se vacunen. El objetivo de la Geresa es llegar al menos el 50% de niños entre 5 a 11 años con primera dosis ante de que regresen a clases. Esto debido a que aún es lento este proceso y solo el 38% se inmunizó. Caso contrario es de los menores de 12 a 17 superan el 80% de protegidos.

El servidor ratificó que el 14 de marzo empiezan las labores en colegios públicos y antes en privados. En la Ugel Norte el 98% de sus instituciones aplicará la semipresencialidad y presencialidad. Mientras que el restante 2% hará clases virtuales debido a que sus infraestructuras están en mal estado. Además hace 15 días atrás distribuyen materiales educativos como cuadernos de trabajo.

En tanto, sobre los resultados de los alumnos que estén llevando carpetas de recuperación, este no es condicionante para que pase al siguiente grado. Este proceso de reforzamiento culminará en el Ugel Norte la siguiente semana.