Ucraniana en Perú: “Mi madre me llamó para decirme que Kiev estaba siendo bombardeada”

Con información de Omar Coca/URPI-LR

La presencia del cuerpo militar ruso en diversas ciudades de Ucrania mantiene en preocupación al mundo entero. Alina Karminzkan es una ucraniana que vive en Perú por varios años. La comunicación con su familia es muy complicada debido a la tensa situación que viven por los ataques rusos.

“Hace 40 minutos mi madre me llamó para decirme que Kiev estaba siendo bombardeada. Me aconsejó que no me preocupara porque estaba refugiándose en un sótano. (…) Ucrania no estaba preparada para una situación como la que viven ahora”, expresó Alina con voz angustiada.

Una situación similar vive Liudmyla Tytarenko, quien decidió residir en suelo peruano por su esposo. Cuando el internet en suelo ucraniano falla empieza su preocupación, pues toda su familia se encuentra allá. Debido a que la mayoría intenta comunicarse con el exterior, la red suele saturarse, lo que ocasiona desperfectos.

“Todos usan la red para comunicarse y por eso la red es baja. Mi madre llama a mi hermana que viven en el mismo pueblo pero en diferentes hogares. Empieza a cargarse cuando empiezan explosiones o pasan aviones de guerra. Es muy difícil de llamarlos y saber como están”, detalla.

Cientos de ucranianos continuarán reuniéndose frente a la Embajada rusa en la avenida Salaverry 3420, en San Isidro. Todo ello tras el incremento del conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. El pedido a una sola voz es que se priorice la paz y no la guerra.

Cancillería brinda contacto para peruanos en Ucrania

Perú expresó su profunda preocupación por la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante ello, lanzó algunos números para que los compatriotas peruanos puedan comunicarse y solicitar ayuda: