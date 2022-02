Fiscalía solicitó 30 años de prisión contra implicados del asesinato de Solsiret Rodríguez

El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel contra los implicados del asesinato de la joven estudiante de Sociología Solsiret Rodríguez Aybar. Tanto Kevin Alexander Villanueva Castillo como Andrea Regina Aguirre Concha son acusados por el delito de feminicidio.

El fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda sustentó su posición del delito de feminicidio, mientras que el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao indicó que ambos solo cometieron la modalidad de homicidio.

Por ello, la Fiscalía presentará durante la etapa oral varios medios probatorios que sustenten tanto el homicidio como el feminicidio. En caso solo se valide el homicidio, la pena de cárcel se reduciría a 15 años. No obstante, la decisión final la tendrá el Juzgado.

El encargado del Ministerio Público aseguró que tiene un total de 41 medios probatorios contra Andrea Aguirre y 36 contra Kevin Villanueva por el delito de homicidio. Por feminicidio, estos suben a 45 y 44, respectivamente.

“Este tipo de crimen que han hecho ellos no es una cosa normal. No son seres humanos ellos. De acuerdo a la necropsia que han hecho los especialistas, me dijo en ese momento el jefe de la Morgue de Lima que nunca había visto tanta crueldad”, indicó el padre de Solsiret Rodríguez a La República.

Por otro lado, también se pidió siete años de cárcel para Brian Alexander Villanueva Castillo (pareja de la víctima) y Yolanda Isabel Castillo García (madre de ambos acusados), por dificultar las investigaciones e intentar desaparecer las huellas del asesinato de Solsiret Rodríguez.

La fecha de la audiencia de control de acusación fue suspendida hasta el lunes 28 de febrero.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.