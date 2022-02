Majes II: escenarios que se vienen después de Adenda

Por: Roberth Orihuela

Hoy se define la suerte de Majes II. A las 11 de la mañana, el pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA) votará si aprueba o no la Adenda 13, clave para reactivar el proyecto agroindustrial parado hace cuatro años. Esta propone un cambio tecnológico que costará US $ 104 millones para modificar el sistema de riego, de canales abiertos a tuberías presurizadas. Las posiciones de los consejeros no quedan claras pero algunos recuentos señalan que habría seis votos a favor de la propuesta. ¿Qué pasa sino se aprueba la adenda?

Isaac Martínez Gonzales, exgerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), explica que de haber una votación contraria, el consorcio Angostura Siguas, conformado por la constructora española Cobra, seguiría con el proceso de resolución del contrato. “Entraremos en un conflicto, una controversia que se deberá ver en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Y lo más probable es que perdamos. No se firmaría la adenda pese a la aprobación de Autodema, Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ellos (la empresa) tienen causales para ganarnos”, indica.

El especialista señala que la opción que tendríamos es seguir el arbitraje, por un lado y, un nuevo proceso de licitación por otro. “Pero no es fácil. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no podría asumirlo, no tenemos la maquinaria ni los técnicos para hacer realidad el proyecto. Demanda una licitación pública internacional. Y eso va a tomar al menos 4 años. Es una decisión muy complicada”, dice.

Martínez dice que si la adenda es aprobada lo que se debe hacer es estar en permanente fiscalización del avance de obra y el cumplimiento de compromisos. “Por el lado de la empresa hay el compromiso de reactivar las obras en 45 días. También deben presentar el cierre financiero. Allí deben haber mil ojos encima. La supervisión especializada debe verificar el avance de acuerdo al cronograma, y si hay un retraso, el gobierno regional iniciar la resolución del contrato”, explica Martínez Gonzales.

Por otro lado, el GRA debe entregar el control total de las tierras, tanto de Pusa Pusa como de Tarucamarca. También entregar los Estudios de Impacto Ambiental. “Cualquier retraso podría generar que el concesionario vuelva a plantear la resolución del contrato”, añade el exfuncionario de Autodema.

Pinto cuestiona a universidades

El consejero Elmer Pinto Cáceres está en contra de la Adenda 13. Ayer envió un comunicado acusando a los rectores de universidades de Arequipa de sumisos y de haberse subordinado al concesionario. Y es que los representantes de las casas de estudios firmaron un comunicado conjunto para pedir la reactivación de Majes Siguas II.

Los agricultores de Arequipa, representados en la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) también pidieron la aprobación de la Adenda 13. Jesús Díaz Salas, presidente de SADA, señaló que no firmarla significa asumir penalidades del arbitraje y cancelar Majes II. Culpó de la irresponsabilidad a Elmer Cáceres.