Feriados 2022 y días no laborables en Perú: conoce los días libres por cada mes

Si deseas planificar con tiempo qué harás en los feriados y días no laborables del 2022, para poder pasar tiempo con tu familia o amigos, a continuación, te detallamos cuáles son las fechas con exactitud.

Además de los feriados marcados en el calendario, el Gobierno peruano también establece dentro de este periodo los días no laborables, que están dirigidos tanto a trabajadores del sector público como privado; no obstante, son los empleados estatales quienes usualmente aprovechan estas fechas para viajar al interior del país o al extranjero.

PUEDES VER: Calendario 2022 de Perú para descargar en formato PDF y JPG

Feriados 2022 de Perú

Esta es la relación de feriados calendario durante el 2022 en nuestro país. Revisa la lista aquí:

Días feriados enero 2022

Sábado 1 de enero: Año Nuevo

Días feriados febrero 2022

No hay feriados

Días feriados marzo 2022

No hay feriados

Días feriados abril 2022

Jueves 14 de abril: Jueves Santo

Viernes 15 de abril: Viernes Santo

Domingo 17 de abril: Domingo de Resurrección

Días feriados mayo 2022

Domingo 1 de mayo: Día del Trabajo

Días feriados junio 2022

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Días feriados julio 2022

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias

Días feriados agosto 2022

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Días feriados septiembre 2022

No hay feriados

PUEDES VER: Pescadores de Chancay afirman que Repsol solo les ha dado un vale de 500 soles

Días feriados octubre 2022

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Días feriados noviembre 2022

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Días feriados diciembre 2022

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Días no laborables 2022 de Perú

Hasta el momento, se sabe que el único día no laborable de 2022 fue el 3 de enero de 2022, fecha posterior a las celebraciones por fin de año.

¿Qué es un día no laborable y en qué se diferencia de un feriado?

Los días no laborables se establecen a través de un decreto supremo y se configuran como una obligación para el sector público y opcional para el privado.

Es preciso señalar que, las horas de trabajo que no se realizaron por el día no laborable se deben recuperar. En tanto, el objetivo es evitar la circulación de gente por un motivo en particular (como la celebración de eventos nacionales) o fomentar el turismo en el país. Por otro lado, un feriado es aplicable para ambos sectores y es pagado.