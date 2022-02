Coronavirus en Perú: solo el 40% de los niños tiene una dosis a días del inicio de clases

A pocas semanas de iniciar las clases presenciales en todo el país, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), solo el 39,95% de niños de 5 a 11 años cuenta con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 7,70% tiene las dos.

El ministro de Salud, Hernán Condori, ha manifestado en más de una ocasión que la meta es alcanzar el 80% de los menores, que suman más de 4,2 millones, con al menos una dosis para fines de marzo, que es cuando gran parte de las instituciones educativas abrirán sus puertas.

En esa línea, el último miércoles el titular del Minsa dijo que en Consejo de Ministros se ubicaron las zonas en donde existe una baja cobertura y que, a través de un trabajo en equipo, se desplazarán a estos lugares con el apoyo de los ministerios de Defensa e Interior, entre otros.

Precisamente, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, hay cuatro regiones en donde no se ha alcanzado ni el 25% de la población infantil con una dosis. Hasta las 6 p.m. de ayer, en la lista estaban Puno (15,84%), Madre de Dios (20,70%), Ayacucho (21,11%); así como Tacna (23,42%).

El pediatra e intensivista Daniel Anchante, coordinador de la UCI COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, señala que pese a que la inmunización de los niños no es un condicionante para retornar a las aulas, sí es ‘’altamente recomendable’' que este grupo etario tenga sus dos dosis por su bienestar. “Si bien se ha observado que las escuelas no son focos de contagio, al menos no las estructuras que cumplen con las medidas, deberían inmunizarse para estar seguros”, dice.

Sumado a ello, menciona que un buen retorno a las instituciones educativas no solo depende de los escolares o de los planteles, pues no en todos hay las mismas condiciones, sino también del entorno; es decir, de los docentes y del resto del personal que debe estar completamente inoculado.

Anchante agrega también que al día de hoy ‘’la vacunación tiene un rol protagónico y es algo importantísimo’', pero pese a eso ‘’también se debería priorizar las estructuras de las escuelas’'.

‘’La idea es buscar estrategias para que el niño retorne a clases y no ir por el camino más sencillo y suspender todo’', dice el experto.

En cuanto al resto de vacunas, como la de influenza y papiloma humano, el pediatra recuerda que el Minsa había anunciado que estas serían aplicadas de manera simultánea con la de la COVID-19, pero que ello no ha sido así en su totalidad.

‘’Algunos papás, que hemos tenido en consulta, nos dicen: ‘Yo quería vacunarlo y no encontré vacunas’”, cuenta.

Él considera que hay una tarea pendiente de comunicar mejor a los padres y madres de familia sobre los centros en donde se aplican estos fármacos.

Cifras generales

Respecto al avance del proceso de vacunación a nivel país, según Reunis del Minsa, el 83,22% de la población de 12 años a más ha recibido ambas dosis y el 90,33% una dosis.

Mientras tanto, en el grupo de adultos de 18 años a más, el 40,32% cuenta con su dosis de refuerzo. A la fecha, los únicos que pueden recibir esta tercera dosis son todos los mayores de edad y adolescentes de 12 a 17 con alguna comorbilidad.

Hospitalización de niños sigue en descenso

El analista de datos Juan Carbajal informa que ‘a nivel nacional se reportan 122 hospitalizados pediátricos por COVID-19. “Esta es una cifra que se ha reducido en 54% tras los 267 hospitalizados del miércoles 26 de enero’’, precisó.

Anchante sostiene que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el que labora, las cifras han bajado. Actualmente, no hay ni un solo niño con COVID-19 en la UCI del hospital.

Añade que durante el pico de la tercera ola llegaron a tener a 40 menores hospitalizados, pero ahora este número se ha reducido a 4. ‘’Sí hay una reducción significativa’', asevera.