Comunidad ucraniana en Perú protesta en la Embajada de Rusia por ataques

Mientras las tropas rusas continúan avanzando en territorio ucraniano, dejando muertos y heridos a su paso, desde el Perú, ciudadanos oriundos de Ucrania se reunieron en la Embajada de Rusia para manifestar su apoyo a sus compatriotas.

“En Ucrania, tengo a mi papá, tengo a mis abuelos, mis hermanos, sobrinos, tíos, amigos. Yo viví en Ucrania 22 años, entonces tengo casi toda una vida allá. Acá vivo cuatro años, tengo a mis hijas, mi familia peruana. Gracias por el apoyo, gracias a todos nuestros amigos que de verdad me escriben, me llaman, están muy preocupados por la situación en Ucrania”, manifestó Victoria en diálogo con Latina.

La mujer ucraniana aseguró estar bastante preocupada por su país natal y por la seguridad de sus allegados. “Una parte de mi familia vive en Kiev y gran parte de mis amistades vive en Melitópol, ahora esta ciudad ha sido invadida por las fuerzas rusas, no hay fuerzas ucranianas, han matado a los militares”, señaló.

“Nos informamos en Instagram, están atacando ciudades, hospitales, nidos y en la televisión rusa dicen que Ucrania los está atacando”, continuó.

Ella lamentó que en casi todas las ciudades se han cortado las comunicaciones. “No hay agua, no hay electricidad; entonces, yo no sé cómo están, no me puedo comunicar con nadie”.

Por su parte, otra de las manifestantes envió un mensaje a su país de origen. “Hemos venido a apoyar a nuestros compatriotas que están aguantando, que están sufriendo la guerra”, señaló.

Muchos de los extranjeros llegaron a tierras peruanas para quedarse solo por unos meses; sin embargo, no pueden retornar a Ucrania por la gravedad de la situación que vive el país de Europa oriental.