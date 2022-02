Sicarios no se detienen ni con estado de emergencia

Los asesinatos por encargo siguen ocurriendo en diversos distritos de la capital, a cualquier hora del día y pese al estado de emergencia declarado.

En Surquillo, en tan solo segundos, un delincuente extranjero, a bordo de una moto lineal, le arrebató la vida a Jonatán Pomahuache Pomasongo, un hombre de 31 años que se dedicaba a limpiar autos y vehículos de transporte público.

El crimen, que ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Manuel Villarán, se habría dado por una disputa de la zona, según las primeras investigaciones policiales.

Asesinato ocurrió a plena luz del día en Surquillo. Foto: María Pía Ponce / URPI – LR

“Mi hijo me enseñó las amenazas y mensajes de alto calibre que recibía de ellos. (Ayer) en la mañana me enseñó a los seis hombres que lo estaban amenazando y siguiendo. Peleaban por el sitio, porque no lo dejaban limpiar”, contó el padre de la víctima que deja una bebé de cuatro meses en la orfandad.

El asesino, que había escapado en su moto lineal, fue capturado por serenos de Surquillo y vecinos de Surco. Él responde al nombre de Freddy José y, hasta anoche, solo se sabía que era de nacionalidad venezolana. “Había lanzado el arma dentro de una vivienda. No obstante, esta pudo ser recuperada”, explicó un agente de la PNP.

Otro atentado

Otro ataque ocurrió en San Martín de Porres (SMP). Un hombre fue baleado cuando salía de un gimnasio ubicado en la cuadra 18 de la av. Perú. La policía encontró en la zona cinco casquillos de bala.

La víctima identificada como Gian Piero Denisse Giraldo Velázquez se disponía a retirarse del local en su moto lineal cuando dos sujetos que caminaban por la zona lo balearon en varias ocasiones.

Tras cometer el crimen, los sujetos huyeron; mientras que la víctima fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde se debate entre la vida y la muerte. En tanto, peritos de criminalística cercaron el lugar para recoger las evidencias. Asimismo, han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los sicarios.

Estado de emergencia

Pese a estos crímenes, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que la aplicación del estado de emergencia está mostrando resultados positivos. “Más de 4.800 hampones fueron detenidos tras 18 días de operativos. Los homicidios en Lima se redujeron de 65 a 43 casos, mientras que en el Callao solo se registraron tres muertes”.

La clave

El Gobierno aclaró que la prohibición de que dos personas viajen en una moto se dará en Lima y Callao y que dependerá del Congreso. También evalúa dar armas no letales a los serenos.