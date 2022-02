“Acá cerquita, a 5 km o menos, están tanques rusos”: testimonio de otro peruano en Ucrania

Tras el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una “operación militar” contra Ucrania, el mundo se puso en alerta. A pesar de que el territorio se encuentra en otro continente, se supo que también peruanos se encontraban en el lugar.

Ese fue el caso del peruano Raffaello Carpena, quien había viajado recientemente a Kiev. Él relató cómo se encontraba tras los bombardeos.

Asimismo, se conoció el testimonio de David Díaz Romero, un compatriota que reside en Ucrania desde hace más de dos décadas. Él está casado con una mujer ucraniana y tiene dos hijas de 12 y 20 años.

Díaz Romero vive en Járkov, una de las zonas más afectadas por los ataques rusos. “Estamos acorralados. Acá, cerquita, a 5 kilómetros o menos, están tanques rusos en cantidad”, contó a Al estilo Juliana.

El hombre teme por su hija, quien se encuentra en otro distrito, a 30 minutos de su domicilio. Señala que no se pueden desplazar por tramos muy largos por temor a que en ese tiempo ocurra un ataque y no tengan dónde refugiarse.

Por el momento se encuentran en el sótano de un departamento, junto con otras familias. Carecen de víveres y temen por su vida. “Estamos de miedo. Nos levantamos. Ya no te puedo explicar, acá es un desastre. No hay venta de panes, no hay nada”, cuenta.

Añade que las sirenas son la alarma de que hay peligro de ataque, por lo que, si han salido para buscar comida en ese momento, deben de volver cuanto antes al refugio. “De aquí al costado es donde tenemos nuestro departamento. Ahí vamos y comemos. Si hay sirena, cualquier cosa, al toque volvemos acá”, detalla.

Asimismo, respecto del avión que el presidente Pedro Castillo enviaría a Polonia para repatriar a los peruanos en Ucrania, sostuvo que no podría llegar a ese punto debido a que se encuentra acorralado en el lugar. “Pero envían (el avión de rescate) a Polonia, eso es a 1.000 kilómetros de aquí. Yo no puedo ir. Estamos acorralados con mi auto. Ahí nos matan”, resaltó.

En Lima, Bersabe Díaz Romero, su hermana, se encuentra muy preocupada por lo que pueda sucederle a su familiar.

“Mi hermano está en el centro de Ucrania, está en Járkov. Mi hermano me dijo que bombardearon eso y no pueden salir. Hasta prohibieron que prendan la luz del teléfono. Y, si ven prendiendo la luz del celular, pueden bombardear. Lo único que pido solamente es que los gobernantes ayuden a la gente”, manifestó.

Cancillería brinda contacto para peruanos en Ucrania

Perú expresó su profunda preocupación por la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante ello, lanzó algunos números para que los compatriotas peruanos puedan comunicarse y solicitar ayuda:

Celular de emergencia: (+48) 601 083 987

Consejero Luis Gonzalo Cieza: (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) Igor Balenko Cónsul Honorario

peru@ln.ua Correos electrónicos: consulado@perupol.pl