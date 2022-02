Discrepancias entre Sutep y padres por aforo de colegios

Luego de que el ministro de Educación, Rosendo Serna, señalara que los colegios del país deberán adecuar su aforo al 100% si es que el Minsa lo establece así, los colectivos de padres de familia y el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) han mostrado posturas totalmente opuestas, ya que los primeros están a favor de la medida y los segundos en contra.

El gremio de docentes consideró que puede ponerse en riesgo la vida de los escolares que retornarán a la presencialidad antes del 28 de marzo. Por eso, Lucio Castro, secretario general del Sutep, señaló que tendría que ser evaluado considerando la situación epidemiológica y el avance de la vacunación de menores. Cabe mencionar que a pesar de haber transcurrido más de un mes desde que se inició la inmunización de adolescentes entre 12 y 17 años, aún no se ha logrado superar el 50% en al menos seis regiones del país.

Otro factor que impediría la ampliación del aforo a un 100% –comentó Castro– es la precaria infraestructura que existe en los centros educativos públicos y privados de bajo costo, a nivel nacional. “A pesar de los dos años de pandemia, se continúan viendo los mismos problemas en los colegios”, dijo a este diario.

Distintas posiciones

El Sutep realizará hoy una movilización para mostrar su oposición a la idea planteada por el Minedu. “Vamos a batallar para que se asegure el respeto a la vida y se preserve la salud”, sentenció Castro, aunque aseguró la presencia de todos los maestros el primer día de clases.

En tanto, algunos padres de familia se han mostrado a favor del incremento de la capacidad en las aulas. Milagros Sáenz, vocera del colectivo ‘Volvamos a clases’, resaltó que la disposición beneficiaría a los alumnos y a su aprendizaje, el cual se ha visto afectado durante la pandemia.

“Estamos ya en la capacidad de darles esa normalidad a nuestros niños”, sostuvo. Añadió que cuentan con el respaldo de entidades como la ONU y la OMS, que han exhortado a nuestro país a retornar a la presencialidad. “Nosotros tenemos que guiarnos de lo que nos dicen los grandes especialistas de la infancia y de la salud”, puntualizó.

Por otro lado, su colectivo pidió al Minedu que se permita el consumo de Qaliwarma y el funcionamiento de quioscos escolares. Asimismo, solicitó que el uso de mascarillas se mantenga dentro de las aulas, pero no en lugares abiertos.

Ministro Rosenda Serna indicó que colegios deberán adaptarse a una hipotética subida al 100% de aforos si es que así lo indica el Minsa. Foto: Zintia Fernández/La República

“No son focos de contagio”

Una posición similar es la que muestra el investigador de la Universidad Científica del Sur Percy Mayta-Tristán. Según explicó, actualmente nos encontramos en un escenario muy diferente al de la primera y segunda ola debido a las vacunas. “Con la inmunización hay un ambiente mucho más seguro para regresar con un 100% de aforo y así tener presencialidad completa”, dijo.

Enfatizó que la evidencia científica y el ejemplo de otros países demuestran que las escuelas no son focos de contagio de COVID-19, siendo la ventilación la principal herramienta para evitar infecciones. No obstante, manifestó su preocupación por las decisiones del Ejecutivo que buscan relajar algunas medidas antes del inicio de clases. “Es posible que sí haya un incremento leve de casos, los detractores van a usar de excusa para no continuar con la presencialidad en escuelas y universidades”, dijo. En esa línea, recomendó que la liberación sea progresiva.

Clave

A semanas de que empiecen las clases, el Indecopi ha supervisado 251 planteles particulares de 14 regiones para conocer si realizan cobros indebidos al momento de cobrar matrícula y pensiones. Las inspecciones deben seguir hasta marzo.

Reacciones

Lucio Castro, dirigente del Sutep

“El aforo al 100% es peligroso. Considero que debe haber distanciamiento de un metro en las aulas, sobre todo en los planteles con problemas de infraestructura. Los docentes estamos ya listos”.

Milagros Sáenz, representante de padres

“No hay nada que conversar ni llegar a ningún acuerdo con los otros grupos. Nosotros tenemos que guiarnos de lo que nos dicen los grandes especialistas de la infancia y de la salud, como la ONU y la OMS”.