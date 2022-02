Minsa sobre aforos y mascarillas: “debemos tener mucho cuidado”

Esta tarde, el ministro de Salud, Hernán Condori dijo que su sector se encuentra evaluando constantemente las medidas sanitarias por la COVID-19. Esto tras haber indicado con anterioridad que pensaban ampliar los aforos de todos los espacios cerrados al 100%.

“A nivel mundial, los países latinoamericanos ponen aforo al 100%, incluso había un video en que Bogotá está mencionando que no usen tapabocas. El detalle está en que eso hizo España y empezó a aparecer la cuarta, quinta ola. Nosotros debemos tener mucho cuidado, el decir aforo del 100% no significa que voy a ir sin vacunarme, sin mascarillas. En el Minsa recomendamos las tres dosis para poder ingresar, el uso de mascarilla, el distanciamiento, espacios ventilados y lavado de manos. Esas cinco cosas fundamentales para poder prevenir”, aseguró Condori a TV Perú.

Asimismo, precisó que, en los últimos días, se está viendo que, en algunos lugares públicos, como restaurantes o centros comerciales, la gente esté aglomerada y sin mascarillas, por ello instó a la ciudadanía a vacunarse y a respetar las medidas sanitarias.

Cabe resaltar que el mismo ministro de Salud fue quien indicó que debido a la disminución de casos COVID-19, la entidad estaría evaluando ampliar los aforos en los espacios cerrados.

Sin embargo, el analista de datos, Juan Carbajal detalló que sería muy inoportuno abrir los aforos en los espacios cerrados y abiertos al 100%.

“Hoy, los datos me muestran que, en casi 24 meses de pandemia, no sería muy oportuno, porque cada región tiene su particularidad, estamos con niveles por encima del inicio de la tercera ola y faltan personas que deben vacunarse. No es el momento adecuado, capaz tomar decisiones de manera focalizada, gradualmente, pero no de golpe, ya que la curva de contagios podría cambiar de sentido”, concluyó a La República.