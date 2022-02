Mininter sobre PL de motos lineales: Va a regir en el estado de emergencia y solo para Lima y Callao

Ante la crisis de inseguridad ciudadana que se vine en el país, las autoridades tomaron la decisión de establecer el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, zonas con alto índice de delincuencia. Luego de 20 días desde que se aplicó la medida, el ministro del Interior aseguró que los resultados son positivos y aclaró que su sector viene preparando nuevas reglas para paliar la criminalidad.

En ese contexto, Alfonso Chávarry se refirió a las controversiales propuestas de armar a los serenos municipales y prohibir la circulación de dos personas a bordo de una moto lineal.

“Lo importante está en el factor hombre, en la persona que va usar el arma. Tiene que ser preparado, calificado e instruido para que no cause problemas al usar este tipo de armas. Eso implicaría una capacitación al personal de Serenazgo, determinar también, en cuanto a las armas no letales, cuáles son las menos dañinas, cuáles son las más simples. Todo eso lleva a un estudio para determinar lo conveniente”, señaló en diálogo con Canal N.

Con respecto al proyecto de ley de motos lineales, el titular del Mininter aclaró que la norma solo regirá durante el estado de emergencia y no se aplicará en todo el país.

“Esto va a regir solamente en el estado de emergencia. Acá nosotros lo estamos sacando para Lima Metropolitana y Callao. Una vez que termine el estado de emergencia ya se regula. Hemos presentado el Decreto Supremo que se ha elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso para su evaluación. Estamos a la espera”, continuó.

“No cabría en algunos departamentos del Perú. Por ejemplo, en la selva, la mayoría de la gente usa moto, se trasladan en moto los familiares; entonces, ese es otro problema en esos lugares, no cabe. Nosotros estamos acondicionando esto para Lima y Callao”, añadió Alfonso Chávarry.

Al ser consultado sobre una eventual prolongación del estado de emergencia, el ministro señaló que la posibilidad está en evaluación.