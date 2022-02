Consulado brindará apoyo a peruanos para obtener documentos y salvoconductos

Desde tempranas horas de la mañana de este 24 de febrero, la ciudad de Kiev, en Ucrania, fue bombardeada por las fuerzas militares del país ruso. Ante ello, las autoridades de nuestro país han decidido brindarle todo el apoyo necesario a nuestros compatriotas para que se mantengan a salvo y hasta puedan ser trasladados a otros lugares.

Maria Antonia Masana, embajadora de comunidades peruanas en el exterior, señaló que los peruanos en Ucrania que no tengan documentos o se encuentren de ilegales podrán tener la opción de adquirir salvoconductos para poder salir de dicho país.

“Todo ciudadano peruano que esté en Ucrania y que no cuente con documentos, vamos a darle el salvoconducto para poder salir de Ucrania. Los que no tengan DNI, no se preocupen. Nos da el número, se confirma la identidad y se les va a dar”, expresó Masana a Canal N.

Asimismo, indicó que, en caso de tener hijos menores de edad no registrados, los peruanos solo deberán presentar la partida de nacimiento en donde se señale que uno de los padres (como mínimo) es ciudadano peruano.

“Que toda nuestra población sepa que van a contar con documentos y el apoyo de nuestro consulado. Hay un seguimiento pormenorizado”, expresó.

Finalmente, recalcó los números a los que los ciudadanos pueden comunicarse para reportar si alguno ha sido herido, se encuentra desaparecido o lamentablemente ha fallecido tras el ataque.

“Los peruanos en Ucrania o Polonia que requieran asistencia del consulado pueden contactarse a los siguientes números: cel. emerg.: (+48) 601 083 987, consejero Luis Gonzalo Cieza, jefe de Sección Consular en Varsovia. Teléfono Consulado Honorario en Kiev: (+38) 050 332 2765 “, detalló.