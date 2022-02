Alta desaprobación del Examen Nacional de Medicina preocupa por no ser requisito para Serums y colegiatura

Preocupación. En un reciente estudio publicado por Mendoza-Chuctaya y otros en la Revista Acta Médica Peruana revela los últimos resultados de los estudiantes de la carrera de Medicina Humana frente al Examen Nacional de Medicina (ENAM). Las cifras son de alerta al encontrarse que tres de cada 10 alumnos desaprobaron esta prueba clave y, pese a ello, esto no es un requisito para ir al Serums o acceder a la colegiatura.

Según la data publicada, desde el 2009 al 2019, el 31,1% de estudiantes de universidades públicas no aprobaron dicha evaluación. En paralelo, el 33,9% de alumnos de instituciones particulares tampoco pasó la prueba que tiene como puntaje mínimo 11.

Pero, ¿qué implica el ENAM? El Examen Nacional de Medicina (ENAM) se instauró en el 2003 para medir el conocimiento aprendido de los alumnos durante la carrera. Con ello, la prueba consiste en 200 preguntas de opción múltiple y abarca las siguientes áreas: medicina (30%), pediatría (18%), ginecología y obstetricia (17%), cirugía (15%), salud pública y gestión (10%) y ciencias básicas (10%).

En 2016, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció como obligatorio pasar el ENAM para realizar el Serums, de acuerdo a la Resolución Ministerial N.º 785-2016/MINSA. No obstante, esto nunca se concretó y en el 2017 se suspendió la medida.

“El Ministerio de Salud, como forma de garantizar calidad, dijo que solo van a hacer el Serums los médicos que hayan aprobado el ENAM. Todos celebramos eso porque era una forma de filtrar calidad y de que se preocupan a dar mejor formación, pero luego se arrepintió”, indicó Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur.

A la fecha, la aprobación del examen no es un requisito para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, pero sí forma parte del 70% de la nota final para acceder a una plaza del Serums y como referente de cómo van los estudiantes de cada universidad del país.

Según las estadísticas, entre el 2009 y 2019, las universidades públicas con menor número de desaprobados fueron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (6,6%), la Universidad Nacional de Piura (16,8%) y la Pedro Ruiz Gallo (18,7%). En la misma línea, las privadas con menor cifra fueron la Cayetano Heredia (5,6%), la Científica del Sur (21,5%) y la de Ciencias Aplicadas* (4,6%). (*evaluación desde 2014 a 2019).

La otra cara de la moneda la presentaron la Universidad de la Amazonía Peruana, San Luis Gonzaga de Ica y la Nacional de Ucayali con 55,1%, 49,7% y 47,5% de desaprobados, respectivamente. Asimismo, las instituciones particulares con mayor cifra fueron César Vallejo, la San Pedro y la San Juan Bautista.

Registro de cifras de las universidades particulares. Foto: Revista Acta Médica Peruana / Análisis de la última década de evaluaciones teóricas en los futuros médicos del Perú

Por otro lado, la cifra más alta de desaprobados la tuvieron los estudiantes peruanos que vienen del extranjero a ejercer la medicina en Perú. En promedio, un 79% de ellos no pasan la prueba del ENAM.

Pidieron que ENAM sea requisito para colegiatura

En 2019, el Colegio Médico estableció que la aprobación del ENAM sea obligatorio para obtener la colegiatura y así el egresado ejerza profesionalmente la carrera. Sin embargo, tras ello, un grupo de galenos presentó una demanda contra dicha institución ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En 2021, dicho ente admitió ello y calificó como “traba burocrática” que la prueba nacional sea un requisito.

“Indecopi sacó un dictamen de que es una traba burocrática (pedir la aprobación del ENAM a los estudiantes). Esto es realmente es un absurdo y no una traba, sino es en parte para ver la calidad del profesional que va a dar servicio a la sociedad. En muchos países dan exámenes. En Estados Unidos es cada año, entonces se da un examen sea médico o especialista. En caso no apruebe, no puede ejercer la profesión. Esto significa que debes estudiar y publicar”, acotó el Dr. Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, en diálogo con La República.

Decisión de Indecopi. Foto: El Peruano

La institución apeló dicha decisión durante los posteriores meses; no obstante hasta la fecha, no hay una respuesta. “Ahora, con lo del ENAM e Indecopi hemos apelado, pero realmente (Indecopi) no se está preocupando por la calidad profesional (...). Debe ser requisito porque hubo alumnos que han sacado 4 a 5 de nota. ¿Dónde van a atender a la población más vulnerable si hay gente que no está calificada?”, mencionó el galeno.

Actualmente, los egresados no requieren aprobar el ENAM para colegiarse.

Avanza licenciamiento de programas de Medicina

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó siete programas de la carrera de Medicina mientras que las otras ya están con el plan de adecuación requerido o ejecución o permanecen en evaluación.

“Las universidades tienen que mejorar y acreditarse. Con ello, la malla curricular es mejor y los profesionales incrementan su conocimiento, pero, si no, es un peligro”, acotó el decano del CMP.

Se espera que la formación médica no se detenga y se continúa con más reformas para tener mejores profesionales dentro del Perú.