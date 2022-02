Desaparecidos en el Colca: lo último que se sabe de las búsquedas de Natacha de Crombrugghe y Kevin Ramos

Natacha de Crombrugghe, turista de 28 años de nacionalidad belga y Kevin Ramos, adolescente de 14 años, llevan un mes reportados como desaparecidos en el valle del Colca, región Arequipa. En esta nota, conoce las actualizaciones de las últimas noticias sobre sus búsquedas.

El 24 de enero fue el último día en que Natacha de Crombrugghe se comunicó con su familia. La joven, quien ya había visitado anteriormente la reserva del Manu y Machu Picchu, les indicó a sus padres que se alistaba para hacer una caminata por Sangay.

Agentes de Bélgica investigan caso de Natacha.

En las últimas horas, se reveló un video en el que se ve a la turista belga de 28 años ingresar a un hospedaje de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma, Arequipa. De acuerdo a Canal N, Natacha consultó sobre los precios, que oscilaban entre 80 y 100 soles, pero decidió retirarse luego de no obtener una rebaja.

Tres agentes de la Policía Federal de Bélgica y los pobladores de la zona conocidos como ‘rasqueros’ se unieron a la búsqueda de la PNP para hallar el paradero de la viajera belga. “Son personas que conocen los caminos poco usados del cañón del Colca y que pasan por zonas poco accesibles”, dijo el alcalde de Cabanaconde, Christian Cayani Benavides.

Si desea aportar cualquier información que ayude en la búsqueda de Natacha, pueden contactarse directamente al +32 475 95 25 05 (móvil de papá).

Sin rastros de Kevin

Kevin Ramos permanece desaparecido desde el 25 de enero cuando cayó al río Colca por el sector de Yanque, a la altura del puente Chacapi, en Arequipa. La hermana de Kevin, Vanessa Ramos, relató que por varias semanas la familia estuvo buscándolo y no obtuvieron el apoyo deseado.

Ya se va a cumplir un mes desde la desaparición de Kevin Ramos. Foto: Facebook / La República

“Nosotros hemos ido por la misma ruta varias veces, he ido por las orillas del río para buscar el cuerpo, pero nada”, dijo a La República.

Después de la difusión del caso, la Policía empezó a tomar más importancia y 10 agentes se unieron en la búsqueda de Ramos; no obstante, esto no es suficiente. Durante el periodo previo a la llegada de más agentes, los parientes lograron encontrar una zapatilla que pertenecía a Kevin; sin embargo, luego no hallaron más.

También recurrieron a la lectura de hojas de coca, que les dijeron que su cuerpo está metido entre dos rocas. Si puedes ayudar a la familia, comunícate al 961 484 456.