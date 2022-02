Centro de Lima: regidor denuncia detención irregular de mujeres trans

El regidor de la Municipalidad de Lima Manuel Siccha denunció a través de sus redes sociales la detención irregular de mujeres trans en el Cercado de Lima. Según detalló, la acción policial ocurrió pese a que las féminas presentaron su DNI.

En la grabación se observa cómo los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) las obligan a subir al patrullero. Incluso uno de ellos intenta cargar a una de las mujeres sin su consentimiento . Todo esto ocurría mientras gritaban y pedían ayuda.

Al respecto, el regidor Manuel Siccha explicó que estas intervenciones han empezado desde hace días. En una de las primeras, los uniformados ingresaron a alrededor de cuatro casonas del distrito y sacaron a las mujeres de sus cuartos. Tras esto, las apuntaron con sus pistolas.

“La policía las saca, rompe el inmobiliario para entrar a las habitaciones. Además, hay violencia para sacarlas de su espacio y luego llevarlas a la comisaría. Luego de esto les exigieron que se tomen una fotografía como si fueran procesadas”, detalló la autoridad a este diario.

Este accionar policial se replicó durante el último fin de semana y hasta el miércoles 23 de febrero. En dicha ocasión, la intervención fue en plena vía pública, y aunque las mujeres trans presentaron su DNI intentaron llevárselas de nuevo a la comisaría del centro de Lima.

“Las compañeras tenían sus documentos a la mano. A mí también me han solicitado el DNI y a través de sus dispositivos móviles verifican si estoy requisitoriado o no. Aunque ellas tenían su DNI, la policía quería llevarlas a la comisaría. Me parece irregular porque esto no suele pasar en otros operativos”, subrayó Manuel Siccha.

Estas intervenciones se han intensificado en los últimos días a raíz del asesinato a dos trabajadoras sexuales en el jirón Zepita. El regidor respaldó estos trabajos, sin embargo, cuestionó los tratos y vulneraciones que están sufriendo las mujeres trans del centro de Lima.

“Todos los días, las mujeres trans están desfilando por la comisaría. También se puede observar un punto de vista transfóbico, porque las que están llegando no son compañeras cisgénero, sino, sobre todo, mujeres trans”, finalizó.

