Pueblo Libre: Bomberos de ‘Magdalena 36′ piden reubicación temporal

El brigadier Martín Cortez, primer jefe de la compañía de bomberos ‘Magdalena 36′, solicitó a las autoridades competentes que puedan reubicarlos de local, temporalmente, con el fin de ejecutar la reconstrucción total de su actual local de funcionamiento.

“Este inmueble ha sido declarado inhabitable, con alto riesgo de colapso estructural, no solo por la municipalidad sino también por una consultora privada”, manifestó Cortez para las cámaras de Latina Noticias. Por ello, tanto las unidades como el personal rojo deben ser reubicados.

Pese a todas los esfuerzos posibles, la compañía no logró que la Municipalidad de Pueblo Libre pudiera cederle uno de los espacios deportivos que, por la pandemia, no están funcionando, precisó el jefe de la unidad.

En respuesta a esta solicitud, la comuna señaló que no contaban con un local de las dimensiones que se requieren (de 1.000 a 1.500 m2) y tampoco tenían el presupuesto necesario. No obstante, el cuerpo rojo no ha descansado en la lucha por ser reubicados a pesar de las negativas recibidas por el Ministerio de Defensa y el Ejército.

Ahora su petición es directamente al alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz. “A través de él, se está viendo la posibilidad de que el patronato del Parque de las Leyendas nos pueda ceder un espacio en la parte de atrás de la av. Riva Agüero, por lo que vamos a tener una reunión el día lunes a las 10 a.m.”, detalló el brigadier.

Daño estructural

El cuartel de bomberos ‘Magdalena 36′ sufrió severos daños por el sismo de magnitud 6.0 que remeció la región Lima en junio del 2021, lo que provocó daños en su estructura, cuya única solución es la demolición total.

“Nuestro local es propio, pero las estructuras de la compañía del año 53 ya están debilitadas y lo que solicitamos es un terreno por un tiempo de tres años, mientras realizamos los trámites en la Intendencia Nacional de Bomberos para que se pueda ejecutar un presupuesto”, puntualizó Cortez.