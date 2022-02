Adolescente desaparecido en el Colca: roban vivienda de familiar mientras ayudaba en búsqueda

Las preocupaciones agobian a Vanessa Ramos. La joven no solo se encuentra intranquila por la desaparición de su hermano Kevin, de 15 años, en el río Colca, sino también porque fue víctima del robo de su vivienda mientras se encontraba apoyando en la búsqueda de su familiar en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, región Arequipa.

Ramos contó a los medios de comunicación que, apenas supo de la desaparición de su hermano el pasado 25 de enero, viajó inmediatamente a Yanque dejando sin cuidado su inmueble, ubicado en el sector de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa.

Hace una semana, cuando retornó a Arequipa, se dio con la sorpresa de que ladrones se habían llevado electrodomésticos y otras pertenencias de su vivienda.

“Los ladrones han visto la casa sola y se han llevado mis cosas. Se robaron el televisor, dos computadoras, el gas, la cocina, la licuadora y hasta ollas. Ya me sentía mal por la situación que estoy pasando, y ahora que me estén robando… Trato de ser fuerte todos los días para salir adelante. A veces uno ya no puede”, indicó la joven visiblemente afligida.

Además, Vanessa relató que fue despedida de su trabajo por haberse estado dedicando varios días a la búsqueda de su hermanito.

Piden reforzar búsqueda

Kevin se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero. Los familiares indican que hay testigos que vieron a un adolescente caer desde el puente Chatapi al río Colca.

Actualmente, solo 10 efectivos de la Policía Nacional realizan la búsqueda, pero los familiares de Kevin piden que se refuercen las labores con el uso de drones, así como lo realizan para buscar a la ciudadana belga Natacha de Crombrugghe (28), desaparecida también en el cañón del Colca.

“No tenemos ningún problema con la labor que realizan para buscar a la turista, pero nos sentimos indignados porque a ella la buscan con drones, con muchos efectivos, y ¿nosotros? ¿Dónde quedamos como cayllominos? Nos sentimos discriminados porque sentimos que no tenemos el mismo apoyo”, indicó.

Vanessa solicitó a la Policía que destine buzos que puedan sumergirse en el río Colca y buscar el cuerpo de su hermano. “Hay un lugar con muchas piedras por Achoma. Quizá el cuerpo pueda estar atascado. Todos los días vamos familiares, amigos y la propia gente de Chivay”.

Organizan pollada

Para financiar las labores de búsqueda del menor, la familia realizará una pollada para conseguir recursos económicos. La actividad se desarrollará este domingo 27 de febrero en el mismo inmueble que fue víctima de robo.

Las personas interesadas en apoyar a la familia pueden acudir a Apipa, sector 3, mz. F, lote 6-D. El precio de cada plato será de 12 soles y la actividad iniciará a las 6.00 a. m.

Para conocer la forma en que se puede adquirir la pollada, las personas también pueden llamar al 961 484 456. Si deseas apoyar de otra forma, puedes transferir por Yape al mismo número telefónico.