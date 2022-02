Ventanilla: buscan a madre de familia que desapareció tras salir de su trabajo

Una familia está consternada y muy atemorizada desde la desaparición de Vanessa Hoyos Castillo, de 40 años. La madre de familia fue vista por última vez cuando salía de su trabajo, que está ubicado en Ventanilla.

De acuerdo a los compañeros del centro de salud donde labora, la mujer subió a un vehículo negro alrededor de las 2.00 p. m. del último lunes 21 de febrero. Luego de eso, nadie ha tenido noticias de ella.

Ante esto, su hijo se comunicó con la expareja de la fémina, el señor Gustavo Adolfo Huamán Cotrina. Mediante una llamada telefónica, el hombre confirmó que habían estado juntos, pero dijo que en horas de la noche la dejó en el paradero Saco Oliveros, porque habían discutido . Ahí, la enfermera habría tomado una mototaxi.

No obstante, esta versión no es creíble para los allegados de la desaparecida, quienes recordaron que el sujeto tiene una orden de alejamiento de Vanessa Hoyos Castillo por agresión.

“Hemos ido a los hoteles de Ventanilla, pero no hay registro de su ingreso de ellos. […] Uno de los hoteles no nos quiso mostrar las cámaras (de seguridad), porque supuestamente a esa hora no había luz. La esposa del ex también ha agredido a mi mamá”, detalló Gilmar Aarón Vega Hoyos a La República.

La seguía

Dos días antes de desaparecer, Vanessa Hoyos Castillo le envió un audio a su actual pareja contándole que Gustavo Adolfo Huamán Cotrina la estaba siguiendo. “Él se apareció en mi trabajo, por eso me he tenido que venir a otro lado. Me subí al carro y estaba atrás de mí”, se escucha en la grabación, que fue mostrada en Prensa Chalaca.

Los familiares ya interpusieron la denuncia ante la comisaría y han pedido que detengan al sujeto, ya que fue una de las últimas personas que vio a la fémina. Sin embargo, ellos aseguran que no han recibido el apoyo correspondiente.

La madre de familia de 40 años estaba con su ropa de enfermera cuando desapareció. Las personas que tengan noticias sobre su paradero pueden comunicarse al número 976 035 225 o al 914 387 672.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).