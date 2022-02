Trujillo: extorsionadores explotan dinamita en casa de El Porvenir

Sujetos desconocidos hicieron explotar una carga de dinamita en la puerta de la vivienda de un trabajador de una entidad bancaria, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Huayna Cápac del sector Río Seco, del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

Según los testimonios de los testigos, al promediar las 9.00 p. m. del lunes 21 de febrero, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron al frontis del inmueble y el que iba como copiloto prendió el explosivo y lo arrojó en la puerta.

Depincri Este investiga el caso. Foto: URPI-GLR

La fuerte detonación ocasionó daños materiales en la puerta, ventanas y paredes de la fachada de la casa.

La dueña del inmueble contó que no es empresaria y no cuenta con el dinero que le piden los extorsionadores. “Al parecer porque me ven con buena casa piensan que tengo dinero, pero no saben cómo he hecho mi vivienda”, indicó la agraviada.

La afectada señaló que es la tercera vez que sufre un acto extorsivo y en todas le exigen que pague 10.000 soles para no atentar contra su vida y de sus familiares.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de los efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal Este del distrito zapatero.