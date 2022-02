Miraflores: falso taxista dopó a pasajero y le robó S/ 50.000 de sus tarjetas

En Miraflores, un joven identificado como George Roldán fue víctima de la nueva modalidad de robo del falso taxista. Según declaraciones del ciudadano, él abordó un vehículo en dicho distrito para dirigirse hacia su vivienda. Sin embargo, el conductor le arrebató todos sus ahorros y lo dejó endeudado.

“Casi llegando a la avenida Javier Prado, me he sentido mareado y me ha dado bastante sueño. He estado forzando y, de ahí, no me acuerdo de nada”, indicó en Latina.

Al parecer, el joven fue rociado con un líquido que lo hizo dormir durante el trayecto. “Solo tengo flashbacks. En un momento, tengo recuerdos de que me jaloneaban dentro de mis bolsillos. He despertado en una calle en Lince”, acotó.

Tras revisar su celular, la víctima notó que le quitaron todos sus ahorros. “Han sacado un préstamo por la aplicación y, aparte, han hecho unos consumos de la tarjeta. En total, un poco más de 50.000 soles”, señaló.

El último martes 22 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres integrantes de una banda que se dedicaba a dopar y robar a pasajeros. En la intervención, uno de los falsos taxistas fue encontrado con una víctima que estaba dormida en el asiento posterior.

Falso taxista captaba pasajeros en discotecas

De acuerdo al reporte de Domingo al día, el criminal cometía los delitos en su vehículo en los distritos de Miraflores, San Borja y Surquillo; en los exteriores de las discotecas. El hombre se posicionaba y esperaba atentamente la salida de los ciudadanos para ofrecerles el servicio.

El coronel Carlos Soller, jefe de la División de Robos de la Dirincri, precisó que “este delincuente escogía la ruta más larga para tener tiempo de hackear las cuentas”. Así también, mencionó que el sujeto, identificado como Jorge Luis Bazán Quevedo, robó más de 150.000 soles en una semana.