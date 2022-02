Majes II: en 2020 Consejo Regional de Arequipa solicitó aval para Adenda 13

El debate por la Adenda 13 para incrementar la inversión en el proyecto Majes II a $ 655 millones sigue sacando chispas. La decisión está en manos del Consejo Regional de Arequipa (CRA). El pleno discutirá el viernes dos dictámenes, uno a favor y el otro en contra de la suscripción de este cambio en el contrato de concesión. Hasta tres consejeros sostienen que votarán en contra de la iniciativa. De concretarse una votación mayoritaria adversa a la adenda, sería una contradicción a lo que aprobaron mayoritariamente el 20 de agosto de 2020. En esa oportunidad, el presidente del CRA era Wuile Ayñayanque, investigado por corrupción en el caso de Los Hijos del Cóndor.

En ese acuerdo regional, el 047-2020, aprueban la iniciativa legislativa para modificar un decreto sobre las garantías soberanas que otorga el Estado para las inversiones público-privadas. Estas asociaciones tienen el aval del Estado. Es una garantía financiera ante incumplimiento. Para Majes II, las garantías soberanas ascienden a 898 millones de dólares. El Consejo Regional solicita que ese monto se eleve a más de $ 987 millones, justamente para cubrir la inversión de la Adenda 13, así se justifica en la parte considerativa.

El acuerdo se sustenta en informes de Asesoría Legal del GRA y de Autodema.

Con ese acuerdo regional, Elmer Cáceres Llica, gobernador de entonces, convence a la congresista Rosario Paredes de Acción Popular para que convierta dicha solicitud en una ley. Aprobada la norma en tiempo récord, en el Congreso de la República, el entonces presidente Martín Vizcarra la suscribe la primera semana de noviembre.

El acuerdo regional N°047-2020 tuvo el visto bueno el mismo día en que se rechazó que Majes II pase al Ministerio de Agricultura. Votaron a favor de la iniciativa ocho de los consejeros: Ysrael Zúñiga, Jeymi Flores, Veto Bernal, Silvio Arias, Santiago Neyra, Chiss Díaz, Richard Cervantes y Miguel Guzmán. Mientras que cinco en contra: Kimmerlee Gutiérrez, Harberth Zúñiga, José Luis Hancco, Elmer Pinto y Edy Medina.

Rosario Paredes recuerda que esta ley de su autoría fue la única manera de evitar que la concesionara Angostura Siguas detenga su trámite de caducidad del contrato que ya había iniciado. " Me reuní con los señores de la concesionaria. Estaban muy molestos con el GRA por sus incumplimientos. Con la publicación de la norma se puso paños fríos a la situación. Por eso ahora me sorprende que algunos consejeros no quieran aprobarlo. Serían muy irresponsables. Nos van a llevar a arbitrajes”, dijo la exparlamentaria.

En su momento, la ley de Paredes fue criticada. Se aprobaba una garantía de algo que aún no existía, la Adenda 13 “Es como si una persona natural hubiese conseguido un garante para un préstamo hipotecario de una futura casa que carece de terreno y planos”. Luego se regularizó con visto bueno del MEF,

Pro Inversión, etc.

No son los únicos documentos que firmó el GRA a favor del cambio tecnológico y en consecuencia de la Adenda 13. Ante las nuevas circunstancias planteadas por el concesionario, en la gestión de Yamila Osorio, se modificó el contrato. En el acápite original del mismo, anexo 17, se especifica canales, pero en el 17A generado por Osorio ya se inserta lo de tuberías. En marzo de 2019, con Cáceres Llica, se añade el anexo 17B, también se precisa sistema de tuberías y riego presurizado. “Con todos estos documentos que ha firmado el GRA a favor de la Adenda 13 Angostura Siguas tiene todas las de ganar en un arbitraje”, dice una fuente.