Kevin Ramos, el adolescente perdido en el Colca y que solo es buscado por 10 agentes

Desde el último 25 de enero, el adolescente Kevin Ramos (14) permanece desaparecido y aún no se tienen rastros de él. Ya se va a cumplir un mes desde que el menor cayó al río Colca por el sector de Yanque, a la altura del puente Chacapi, en Arequipa, y las búsquedas parecen aún no prosperar.

La hermana del menor denunció que la desaparición de Kevin no tuvo tanto impacto al inicio, por lo que tuvieron que viajar hasta Cabanaconde, donde se realizaba la misión de rescate de la turista belga Natacha de Crombrugghe.

“Las semanas de enero no nos estuvieron apoyando, salvo con la movilidad. Hemos ido a Cabanaconde, donde estuvo la prensa, ahí recién nos han dado la ayuda. Nos dijeron que nos iban a dar dron y jóvenes de Kallpa“, mencionó Vanessa Ramos, hermana del desaparecido a La República.

El inicio: no hubo apoyo

¿Qué paso con Kevin Ramos? El adolescente permanece desaparecido desde el 25 de enero y va a cumplir un mes desde que no se conocen más noticias sobre él.

La hermana del menor relató que por varias semanas la familia estuvo buscando y no obtuvieron el apoyo deseado. “Nosotros hemos ido por la misma ruta varias veces, he ido por las orillas del río para buscar el cuerpo, pero nada”, indicó. Pese a ello, no obtuvieron personal especializado hasta la tercera semana de la búsqueda.

Los parientes salieron en televisión para exponer el caso y que tenga mayor cobertura. Tras ello, el jefe de la IX Macro Región Policial, general Miguel Cayetano Cuadros, señaló que se formó un equipo al mando del comandante de la comisaría de Chivay para dar con el menor.

No obstante, la familia desmintió ello. Recién, después de la difusión del caso, la Policía empezó a tomar más importancia. Durante el periodo previo a la llegada de más agentes, los parientes lograron encontrar una zapatilla que pertenecía a Kevin; sin embargo, luego no hallaron más.

Labores de búsqueda hasta el momento han sido infructuosas. Foto: Radio Fuego de Chivay

La lectura de coca y el posible lugar del cuerpo

Han pasado varios días desde que 10 agentes se unieron en la búsqueda de Ramos; no obstante, esto no es suficiente. “Hoy (miércoles 23) hemos caminado cerca de un kilómetro en la mañana. Nosotros tenemos que procurar salir temprano para que se pueda avanzar y se evite las lluvias (...). Desconocemos cómo se están llevando a cabo está búsqueda”, acotó la pariente.

Los familiares precisaron que es necesario buzos especializados u otros agentes para que logren ir a ciertas zonas que no son tan accesibles. Ante la desesperación de no encontrar nuevos indicios, también recurrieron a la lectura de hojas de coca.

“Al medio, hay bastante rocas unidas. De repente, el cuerpo puede estar ahí atrapado. Esos sitios no se ha buscado y debe hacerse”, manifestó.

La hermana de Kevin contó que en la lectura de coca le dijeron que su cuerpo está metido entre dos rocas. Foto: composición LR/AFP/Radio Fuego de Chivay

Pide más ayuda

Pese a la mejoría en la búsqueda, la hermana teme que no se continúe con las investigaciones debido a que el clima no ayuda mucho en esta temporada. “Ahora estamos en épocas de lluvia. Esperemos que avancen antes de que el caudal se vuelva más fuerte”, agregó.

La familia también continúa con el recorrido y ha estado cubriendo el gasto de alimentación de los 10 jóvenes que laboran para hallar el cuerpo de Kevin Ramos. “Nosotros estamos cubriendo todos los gastos. En la mañana llevamos un refrigerio para los que nos están ayudando. Igual en horas de la tarde, les llevamos para la cena con la movilidad”, detalló.

Por el momento, no hay nuevas evidencias del menor. La familia pide más apoyo para una mejor cobertura de la desaparición.