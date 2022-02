COVID-19: mujer denuncia que no le devuelven las cenizas de su madre desde hace un año

Una mujer está consternada porque, según denuncia, hace un año no le entregan las cenizas de su madre, quien falleció por COVID-19. La fémina ya hizo la acusación correspondiente, pero asegura que hasta ahora no tiene respuestas que calmen su dolor.

Cuando Leiner Álvarez dejó el cuerpo de su progenitora en el crematorio de la Beneficencia de Lima, ubicado en el cementerio El Ángel, le dijeron que el procedimiento iba a durar 3 horas; no obstante, esto nunca fue así.

La afectada reveló que, ocho meses después del fallecimiento de su mamá, la llamaron para decirle que ya tenían listas las cenizas. El comunicado la alertó y atemorizó, ya que no sabía si estas le pertenecían o no a su madre. “Nada me asegura que sea ella”, explicó la agraviada.

Ante la demora, Leiner Álvarez elevó su caso ante la Beneficencia de Lima, que le aseguró que el crematorio iba a estar cerrado mientras duren las investigaciones . Sin embargo, la mujer confirma que esto no pasó y que al mes ya estaba volviendo a operar.

“Es una injusticia que no reciba respuestas de la Beneficencia, cuando me dijeron que iban a poner una sanción al crematorio. […] Me dijeron que me lo iban a entregar en 3 horas (las cenizas), pero no fue así. Esto me ha afectado mucho psicológicamente”, detalló ante Buenos días Perú.

Leiner Álvarez está indignada, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que revisen su caso. El día de mañana, jueves 24 de febrero, la fémina no solo recordará el primer año de fallecida de su madre, sino también las cenizas que, hasta ahora, no se las entregan.