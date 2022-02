Arequipa: gerente de Autodema calcula que GRA recuperaría costo de adenda 13 en cinco años

“Cualquier proyecto de APP (Asociación Público Privada) tiene riesgos”, sostiene Arturo Arroyo, gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Acotó que según la Ley de APP, estos deben ser distribuidos de manera equitativa. Así buscó aclarar que los cuatro riesgos detectados por Contraloría a la adenda 13 para Majes Siguas II “no son malos” y que los consejeros regionales “no deben temer votar”. “La Contraloría se ha excedido en sus opiniones”.

La adenda propone el cambio de la infraestructura de distribución: en vez de canales abiertos se utilizará tuberías para evitar pérdidas de agua, se señala. La inversión de los los US$ 104 millones lo asume la concesionaria en un primer tramo. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) debe devolver ese monto en dos momentos: la mitad a los 54 meses posteriores al inicio del periodo constructivo y 12 meses después (66), la segunda mitad. Así lo establece la adenda 13. Cobra tendrá asegurada la recuperación de su inversión con la venta de tierras.

Arroyo precisó que a cualquier empresa que hace un gasto se le tiene que pagar. “Si no se vende con rapidez las tierras, podemos agarrar los préstamos de la CAF”, precisó. Mientras que el GRA depende de la venta de las tierras.

El funcionario sostiene que con la Adenda 13, la venta de las 38 500 hectáreas se realizarían en tres a cinco años en un escenario optimista . Según el gerente, las tierras serán más atractivas debido a que ya no será necesario construir vasos reguladores. Sin adenda, y en anteriores exposiciones de Autodema, se mostró que en 8 años se venderían todos los módulos. “No hay ningún perjuicio al gobierno regional”, señaló.

Con el cambio a tuberías, Arroyo sostuvo que el costo por hectárea se elevará a US$ 15 mil promedio. Es decir para adquirir un módulo de 200 hectáreas se deberá contar con US$ 3 millones 127 mil 800.

En el escenario actual, relata Arroyo, hay una gran demanda por tierras. Puso de ejemplo que el país es primero en exportación de arándanos. “Hay un boom en la agroexportación”, acotó. ProInversión debería iniciar la venta de tierras en el segundo o tercer año del reinicio de la obras, calculó.

Sobre el debate que mantendrá el Consejo Regional de Arequipa (CRA) el 25 de febrero para decidir si permiten a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez firmar la adenda 13, Arroyó contestó que espera que la aprueben. Explicó que están en juego US$ 640 millones de inversión del proyecto y al año US$ 1340 millones de pérdidas, US$ 1155 millones en el caso de la agro exportación. Además de 106 mil puestos de trabajo directos, 80 mil indirectos.

De no aprobarse la adenda, Autodema exigirá a Cobra reactivar las obras con el modelo anterior.