Policía intervino a motociclista por ir de a 2 pese a que norma aún no está vigente

Desde que el primer ministro, Aníbal Torres, declarara que dos personas no podrían transitar en una moto lineal como una medida que presentaría para “combatir la delincuencia”, diversas personalidades se han pronunciado a favor y en contra. Sin embargo, esta norma todavía no ha sido aprobada, por lo que aún no ha entrado en vigencia.

Pese a ello, en redes sociales se viralizó el video de un usuario que grabó cuando un oficial de la Policía lo detuvo debido a que iba con un acompañante en su motocicleta lineal. Tras los cuestionamientos, el suboficial de la PNP identificado como J. Barrientos no supo responder qué número de ley era la que prohibía esto.

“Embárcate en un taxi y evítate de las responsabilidades”, señaló el agente.

PUEDES VER: Alcalde Álvaro Paz de la Barra propone medida xenófoba contra motociclistas

Ante esta situación, el jefe de la Región Policial Lima, José Zapata, rechazó todo tipo de intervenciones irregulares.

“Descarto alguna disposición expresa respecto al este tipo de intervenciones. No hay nada oficial. Por el contrario, estamos esperando la publicación de una norma al respecto”, señaló Zapata Morante a La República.

Asimismo, manifestó que estos serían casos aislados, y que los miembros de la PNP que incurran en estas acciones serán investigados.

“Si ha ocurrido en alguna ocasión, son cuestiones individuales que habría que identificar y, si está fuera de ley, obviamente, lo que corresponde es el proceso disciplinario interno”, añadió el jefe de la Región Policial Lima.