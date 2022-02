Miraflores: delincuentes roban más de S/ 10.000 de cuenta bancaria de anciano y sacan préstamo

En Miraflores, un anciano de 70 años denunció que fue una víctima de la ciberdelincuencia. Manuel Narváez contó que criminales retiraron más de 10.000 soles de su cuenta bancaria BBVA y sacaron un préstamo de S/ 5.900.

“Soy poseedor de tres cuentas en el banco. Sin embargo, una de ellas es la cuenta de mi pensión donde he tenido el problema. Cuando he ido a retirar, me dicen que no tenía el fondo. Fui a ventanilla a preguntar y me comentan que alguien ha retirado los 10.000 soles. Además, me dijo que habían hecho un préstamo a mi nombre y abrieron una cuenta para el depósito del dinero”, dijo en Latina.

En esa línea, el denunciante precisó que este robo ha sido mediante un aplicativo; no obstante, él aseguró que nunca ha usado este tipo de tecnología. Incluso, no pidió una clave token.

“El banco me dice que las transferencias se dieron vía aplicativo, pero no he usado ello ni he pedido a la entidad”, acotó. Además, la víctima sostuvo que desconoce cómo los hampones pudieron obtener la clave y el préstamo sin ninguna detención.

Asimismo, el robo se ha realizado sistemáticamente durante todo el mes de diciembre y el banco nunca le alertó. Narváez mencionó que el BBVA no ha hecho algún pronunciamiento o le ha dicho qué procede en este tipo de casos. Sin embargo, este 22 de febrero, se reunirá con un agente del banco.

Por último, el adulto mayor pidió ayuda para recuperar su dinero, puesto que son sus ahorros de más de siete años de arduo trabajo en la venta de periódicos.