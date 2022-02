Protestas en hospital de Ate por visita de ministro de Salud

Los problemas internos entre los trabajadores del antiguo Hospital Vitarte y el nuevo Hospital Emergencia de Ate Vitarte, ubicados muy cerca en la Carretera Central, pusieron ayer en el ojo de la tormenta al ministro de Salud, Hernán Condori, quien viene recibiendo una serie de cuestionamientos desde su designación el pasado 9 de febrero.

Durante la visita del funcionario al Hospital de Emergencia de Ate, un grupo de 50 profesionales de la salud denunciaron haber sido encerrados para impedir que reclamen por la rápida unificación de ambos nosocomios. “No a la división, sí a la fusión”, se les oye a los empleados en los videos difundidos.

Las imágenes muestran a los trabajadores de salud recluidos y reclamando que los dejen salir. Ellos pedían que se abra la puerta; no obstante, los miembros de seguridad hicieron caso omiso. “No me parece gracioso que nos encierren”, señaló una galena.

Según la vicepresidenta del cuerpo médico del antiguo hospital de Ate Vitarte, Pilar Neyra, sus colegas intentaban solicitar al ministro Condori que se empiece con el traslado de las áreas que les corresponden en el nuevo nosocomio , como medicina interna, servicios generales, laboratorio y el centro quirúrgico. “Ese hospital es de nosotros. Ha sido gestionado y trabajado por el hospital antiguo, pero vino la pandemia y nos lo quitaron”.

Por su parte, la directora del nuevo centro de salud, Shirley Monzón, negó que los hayan tenido encerrados. “Si están trabajando en emergencias, no pueden abandonar dicha área para ir a otro lugar, porque si llegara un paciente estaría en riesgo”.

Neyra, por su parte, dijo que hay problemas desde que trasladaron sus áreas de ginecología, dermatología y pediatría a las nuevas instalaciones en diciembre. “A los trabajadores del antiguo hospital no nos dejan ingresar, nos hacen esperar 30 minutos; a los médicos y a las enfermeras no les han dado áreas de descanso, no nos dan los locker, los baños de emergencia. Es un maltrato diario”, precisó.

Con este conflicto interno se encontró Hernán Condori.

”Somos hermanos, no podemos provocar el divisionismo”, dijo por megáfono el ministro de Salud, desde el Hospital de Emergencia Ate Vitarte, cuando recibió gritos y reclamos. Allí conformó una mesa de diálogo con la participación del congresista Luis Picón, el viceministro Augusto Tarazona y los directores de ambos nosocomios.

Encierro. Personal de salud no pudo movilizarse en hospital. Foto: difusión

Minutos antes, el ministro Condori acudió al antiguo hospital Vitarte donde se comprometió a agilizar el traslado de las áreas críticas a las instalaciones del Hospital Emergencia de Ate Vitarte.

A su vez, el viceministro Augusto Tarazona estimó que en tres semanas deberían tener un avance. “Ya hemos trasladado el 65% y nos falta el 35%”,dijo. Por otro lado, el congresista Luis Picón indicó que presentará una modificación al Decreto de Urgencia N° 032-2020 para que se ordene legalmente el traslado.

Continúan las renuncias

Anoche se conoció la salida de Carlos Cárdenas, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Oficina de Gestión de la Información (OGEI) del Minsa. “Por favor acelerar la vacunación y la transformación digital del sector con personal idóneo y no contratar a referidos que no dan la talla”, dijo a través de su carta de renuncia.

Se debe indicar que tras la designación de Hernán Condori han renunciado el exviceministro Gustavo Rosell; así como todo el Equipo Consultivo de Alto Nivel del Minsa.

Hace unos días, Condori colocó en el puesto de ejecutivo adjunto II del Despacho Ministerial del Minsa al veterinario William Córdova Pardo, también amigo de Vladimir Cerrón.

Córdova tuvo que ser sacado luego de que se supiera que presenta 20 denuncias penales ante la Fiscalía. Algunas de ellas son por pensión alimenticia, sustracción de un menor, violencia contra la mujer y violación sexual. Así están las cosas.