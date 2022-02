La Victoria: comerciante de La Parada es asesinado a balazos

Resistirse al robo de su mochila le costó la vida a Ángel Churata Calisaya, un comerciante que vendía abarrotes y que guardaba en dicho accesorio la ganancia del día. Durante la noche, dos delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal hasta la puerta de su negocio, ubicado en el jirón 3 de Febrero, en La Victoria, para robarle el dinero.

Ante la resistencia del comerciante, le dispararon múltiples veces. Una vez cometido el hurto, los hampones huyeron por el pasaje San Pablo.

Asimismo, la esposa de Churata también recibió impactos de bala, por lo que fue trasladada al Hospital Dos de Mayo. La familia exige justicia ante este nuevo episodio de violencia causado por la delincuencia en la capital.

De acuerdo al testimonio de uno de los deudos recogido por Latina, la víctima solía depositar lo que ganaba en el banco en horas de la tarde.

“Lo único que puedo pedir es que se esclarezca”, señaló el hombre ante las cámaras.

“Pienso que no hay justicia. Vivimos en tierra de nadie. Esa es nuestra realidad. Ahorita en la esquina ‘nos dan vuelta’ y no pasó nada. La Policía a veces no se abastece”, agregó.

La esposa de Ángel Churata también fue herida, por lo que se la traslado al Hospital Dos de Mayo. Foto: captura de Latina

En la zona, los comerciantes laboran con temor debido al gran aumento del índice delincuencial.

“Nosotros somos empresarios que manejamos un poco de dinero. Comercializamos para todas las provincias. Estamos realmente expuestos a esta situación”, indicó un comerciante al referido medio.

Otro vendedor del lugar señaló que pese a encontrarse a dos cuadras de la Depincri La Victoria-San Luis, nunca han visto a los policías en el lugar de los hechos. “Tenemos Serenazgo, de nada sirve. Paran durmiendo allí en cada reja”, recalcó mortificado.

Las cámaras de vigilancia instaladas en las calles aledañas les servirán a las autoridades para hallar al responsable de la muerte del empresario, quien era padre de dos hijos.