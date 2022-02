Jimy Agüero: Minsa no puede actuar de manera improvisada y flexibilizar las medidas sanitarias

El decano del Consejo Regional VIII del Colegio Médico (Lambayeque), Jimy Agüero, advirtió que el relajamiento de las medidas sanitarias contra el coronavirus y sus variantes originaría una cuarta ola por COVID-19. En ese sentido cuestionó las actuales políticas del Ministerio de Salud (Minsa) para enfrentar la pandemia.

El galeno pidió al ministro Hernán Condori tomar las mejores decisiones, debido a que el país tiene un sistema de salud precario. “La pandemia está presente, el Minsa no puede actuar de manera improvisada y que no primen los criterios epidemiológicos y técnicos. No se puede flexibilizar las medidas sanitarias, pues conllevaría a la cuarta ola epidemiológica”, expresó Agüero.

Si bien indicó que el Reino Unido y España han relajado las medidas de bioseguridad con relación a los aforos y el uso de la mascarilla, Agüero afirmó que la realidad del Perú es diferente, ya que el sistema hospitalario es deficiente, la cobertura de vacunación no alcanza el 90% y falta recurso humano, incluyendo a especialistas.

“Definitivamente el Colegio Médico no está de acuerdo que el Minsa autorice aforos de 100% cuando el estado de emergencia está vigente. Además, se considera que el uso de la mascarilla es necesario”, resaltó.

Jimy Agüero señaló que el sistema de salud es precario. Foto: Colegio Médico

Sin liderazgo

También lamentó que el titular del Minsa, Hernán Condori haya roto las relaciones con el Colegio Médico y las entidades que conforman la sociedad científica, las cuales han cuestionado su idoneidad para dirigir dicha cartera.

“Se necesitan los mejores cuadros técnicos y con experiencia . En este momento se perdió el liderazgo y la continuidad de las políticas y estrategias del exministro Hernando Cevallos. (…) Esta situación pasa la factura a la población”, enfatizó a La República.

Condori se pronuncia

Hernán Condori afirmó que la ampliación de los aforos no es una medida populista, sino que está basada en criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nosotros, el Ministerio de Salud, hemos utilizado los criterios de la OMS con mi equipo técnico, no es una medida populista y esto no lo estamos haciendo recién”, subrayó a los medios de comunicación.