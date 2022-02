Cortes de luz en Lima y Callao: revisa los horarios y distritos afectados este 22 y 23 de febrero

Urb. Los Alisos de Oquendo Av. Santa Rosa Mz. B, C, E, F, Urb. Villa Los Ángeles calle Amazonas Cdra. 2, calle Ancash Mz. C, calle Arcacias Mz. B, C, calle Magnolias Mz. A, B, D, calle Los Alisoa Mz. A, B, C, calle Los Robles Mz. A, B, Urb. Villa Los Ángeles, calle Arcacias Mz. A, E, Urb. Las Orquídeas Mz. A, C, D, E, calle Los Eucaliptos Mz. B, C, D, calle Los Lirios Mz. B, C, calle Los Tulipanes Mz. C, D.