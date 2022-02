Decano del Colegio Médico: Si se relajan las medidas, la cuarta ola está aquí inmediatamente

Desde que el ministro de Salud, Hernán Condori, declarara que presentará este miércoles su propuesta para ampliar los aforos al 100%, diversas personalidades del sector salieron a criticarlo. Ello, debido a que califican esta medida de populista y que el Ministerio de Salud debería enfocarse en cerrar las brechas de la vacunación.

En esa misma línea, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, sostuvo en ATV que la medida que quiere tomar el ministro carece de una base científica, ya que aún continuamos en una tercera ola de la pandemia. “La medida que quiere tomar el ministro Condori no tiene una base científica, técnica. Yo creo que su inexperiencia ha hecho que ya mañana quiera que el aforo sea al 100%. Estamos todavía en una tercera ola. Parece que todavía no se ha dado cuenta que estamos con muchos pacientes enfermos. Es cierto que ha bajado la ocupación de las camas UCI, pero, por ejemplo, yo ayer he estado en Ayacucho, las camas UCI están en 100%”, manifestó.

No obstante, señaló que el aforo al 100% sí se podría dar, pero de forma progresiva y no a nivel nacional, sino dependiendo de cada contexto por región. Así, las zonas con mayor porcentaje de vacunación, pueden tener más aforo.

En cuanto al uso de las mascarillas, Urquizo resaltó que en nuestro país un anuncio de este tipo es mucho más peligroso. “A ver, vaya usted sin mascarilla a Gamarra, al Mercado Central, o mire las colas para el Metropolitano o el tren, donde no se respeta el distanciamiento. Si se relajan estas medidas, la cuarta, quinta ola, está acá inmediatamente . Entonces, el resultado va a ser totalmente negativo”, dijo.

Por ello, resaltó que, mientras no se intensifique la vacunación en toda la población, realmente no vamos a estar protegidos.