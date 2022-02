Aforo del 100% en espacios abiertos y cerrados provocaría aumento de casos de COVID-19

“Nos encontramos elaborando el documento técnico que lo voy a presentar en sesión de Consejo de Ministros. Esperamos que el aforo sea aprobado al 100% para que nuevamente toda la economía se reactive”. Con estas declaraciones, el ministro de Salud, Hernán Condori, informó, el último 19 de febrero, que presentará este miércoles 23 la propuesta de ampliar el aforo en espacios abiertos y cerrados al 100%, en medio de diversos cuestionamientos en su contra.

Las polémicas que giran sobre Condori son: ofrecer servicios de obstetra aunque no cuente con la especialidad, promocionar productos no comprobados científicamente y la investigación por presuntos actos de corrupción.

Sumado a ello, la propuesta de ampliar el aforo al 100% en establecimientos ha generado una ola de críticas. Uno de los detractores fue el exministro de salud Óscar Ugarte, quien calificó la medida como “demagógica y populista”, ya que solo busca un “desesperado respaldo de la población”.

Hernán Condori reemplazó en el Ministerio de Salud a Hernando Cevallos. Foto: Carlos Contreras/ La República

“Propuesta no precisa los criterios técnicos”

Para el epidemiólogo Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, la propuesta no precisa los criterios técnicos y genera desconfianza . “Lamentablemente, (el ministro Condori) no tiene credibilidad alguna y no dice en ninguna de sus explicaciones cuáles son los criterios que va a realizar”, dijo a La República.

“Yo no dudo de que técnicos formales del Minsa no hagan una propuesta adecuada. El problema es que el ministro no sabe explicar lo técnico detrás de las decisiones, no da confianza, no da credibilidad y muchas voces están saliendo en contra de algo que debe revisarse, pero basado en esta discusión política”, agregó.

Casos, muertes y hospitalizaciones presentan una disminución de cifras diarias en la mayoría de las regiones del país. Foto: John Reyes / La República

El especialista sugirió que sí se deben revisar las restricciones en las provincias con nivel de alerta moderado, alto y muy alto por la actual situación de la pandemia, y que se debe agregar el avance de la vacunación. “Hay que incluir la vacunación en los nuevos sistemas de alerta porque aquellas provincias que no han avanzado lo suficiente en vacunación, no podrán liberar rápidamente las medidas. Y esto lleva un compromiso de la población a vacunarse”, detalló.

“Donde yo debería decir el 100% de aforo es en el sistema educativo. Insistimos en que nuestra prioridad está más en el tema comercial que en la educación y ya van dos años desde que la educación no se prioriza. Este es un tema importantísimo”, argumentó.

“Provocaría el aumento de la infección por la COVID-19″

El Dr. Wilder Díaz, vocero del Colegio Médico del Perú (CMP), indicó que la propuesta del ministro Condori está “inadecuadamente planteada”. Además, la calificó de “populista” y recomendó que el aforo sea progresivo, pero siempre de la mano con la vacunación.

“¿Tu te imaginas lo que va a pasar? La población peruana es muy desordenada. Sería un desatino y provocaría el aumento de la infección por la COVID-19. El CMP está en contra de la designación del ministro actual, por las razones que usted sabe. El dice ‘vamos a dar el 100%’, pero ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto populista. ‘Qué bueno este ministro’, dirían. Los sectores productivos populares van a estar contentos porque van a salir a vender todos los días sus tiendas van a estar repletas de gente. Pero las cosas no son así. En todo caso debería ser progresivo”, declaró a este medio.

Cartilla de vacunación es necesaria para ingresar a lugares cerrados como centros comerciales, pero no para hospitales, clínicas y farmacias. Foto: Gerardo Marín / La República

“La gente hace tiempo que no respeta los aforos, no hay colas en los supermercados, cines, lugares públicos, hace tiempo se rompió el respeto al aforo. Pero ¿por eso vamos a ampliarlo al 100%? Eso es una irresponsabilidad”, enfatizó.

¿En qué se basa la propuesta del ministro Condori?

La propuesta del ministro Condori se fundamenta en la disminución rápida y sostenida de los casos por COVID-19, reducción de hospitalizados, los casos graves que requieren de una unidad de cuidados intensivos (UCI) y la cifra de fallecidos que está llegando a los números que se tenían en el inicio de la tercera ola.

Para corroborar este argumento, contactamos al analista de datos Juan Carbajal. El exmiembro de Open COVID comentó que, si bien es cierto que hay un descenso de casos, hospitalizaciones, UCI y muertes en la tercera ola, aún no se alcanzan las cifras estables que habían previo al inicio de la tercera ola.

Explicó que, actualmente, en el caso de los contagios, sus cifras son cuatro veces mayores del inicio de la tercera ola. En cuanto a los fallecidos, el indicador más letal está por encima tres veces. “Antes del inicio de la tercera ola, el promedio diario de casos era de 1.500 y eso se ha mantenido, pero llegó la tercera ola con ómicron y se ha tenido 50.000 casos por día. Las cifras están un poco menos de 6.000″.

“Con respecto a los fallecidos, el promedio diario de muertes era entre 25 a 40 antes del inicio de la tercera ola. Esta tercera ola tuvo un pico de 200 muertes por día. Hoy, el promedio está bordeando las 120. Está descendiendo”, agregó.

Por otro lado, Carbajal señaló que las hospitalizaciones y UCI están con cifras similares a abril del 2020, cuando se tenían 2.650 hospitalizaciones y 1.160 en UCI, respectivamente. Aunque las cifras son superiores en UCI cuando iniciaba la tercera ola que eran 900. “Las 25 regiones tienen un descenso, ninguna marca una subido en hospitalización. Es una cifra alentadora gracias a la vacunación”, expresó.

El Minsa realizó la toma masiva de pruebas moleculares y antígenas para frenar el avance de la ola de infecciones en todo el país. Foto: difusión

El analista de datos también manifestó que ha habido una desaceleración en el ritmo de vacunación y se debe a la llegada de ómicron. “Actualmente, de los 32 700 000 que es la meta a vacunar, tenemos el 73% con dos dosis, 83% con primera dosis y 30% de tercera dosis registrados. ¿Por qué registrados? Porque una cosa es lo que se registra y la otra cosa es lo que se ha aplicado. Aún hay dosis por registrar”, dijo.