Aníbal Torres: “Estamos obligados a retornar este año a la educación presencial sí o sí”

Durante la reunión ejecutiva de Mancomunidades de las Municipalidades de Lima, el titular de la PCM reiteró la importancia de que los menores de edad regresen a las aulas pese a que aún continuamos presentando contagios por COVID-19. Según Aníbal Torres, la pandemia ha generado que la educación se vea afectada, por lo que reiteró que la presencialidad este año es obligatoria.

“Estamos obligados a retornar este año a la educación presencial sí o sí; no hay otra alternativa. Con el tiempo que nos ha hecho perder la pandemia hemos ocasionado un terrible daño a nuestra niñez, a nuestra juventud, y eso va a tener consecuencias futuras”, dijo ante las demás autoridades.

Cabe resaltar que las clases este 2022 comienzan este 28 de marzo en las escuelas públicas, mientras que en las privadas inician el 1 del mismo mes.

Por otro lado, la autoridad también recordó la importancia de la vacunación de los más pequeños del hogar e indicó que, si bien es voluntaria, las personas que no deseen inmunizarse no tienen ningún derecho a contagiar a los demás y exponer la salud de las personas.

“Si bien es cierto que las personas tienen la facultad de vacunarse o de no vacunarse, los que deciden no vacunarse no tienen ningún derecho de contagiar a sus parientes o al resto de la sociedad. Por eso es que se imponen medidas restrictivas, medidas que ahora tenemos que flexibilizar para poder abrir el mercado”, precisó.