Chorrillos: encara a ladrón que le robó celular y delincuente lo persigue a balazos

La criminalidad en Lima no tiene cese. Esta vez, un hombre, quien prefiere no identificarse por temor a las represalias, fue asaltado por dos ladrones en Chorrillos. Los delincuentes le quitaron su celular y la víctima se enfrentó a ellos.

Entre puños y patadas, comenzaron a pelear en plena calle. Luego, aparecieron dos sujetos más, quienes serían cómplices de los malhechores. Uno de ellos le entregó un arma al ladrón que estaba peleando con el agraviado.

Tras ello, el malhechor comenzó a perseguir al hombre mientras le disparaba, por lo que la víctima no tuvo más opción que correr para tratar de ponerse a buen recaudo y salvar su vida. “Me mete cinco disparos y gracias a Dios no me cae ninguno”, contó el afectado a ATV.

Asimismo, añadió que estos casos suelen ocurrir a menudo en la zona. “El día viernes le volvieron a apuntar con una pistola a mi madre, a mi padre, y a mi novia le volvieron a robar”, resaltó.

Por eso, pide el accionar de las autoridades. Mayor refuerzo policial o patrullaje del serenazgo. De lo contrario, manifestó que no quedará mayor opción que defenderse con sus propias manos.