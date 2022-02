SJL: delincuentes en mototaxi arrastraron a mujer para robarle su celular

La delincuencia no tiene cuándo acabar. Hampones a bordo de una mototaxi arrastraron varias cuadras a una mujer que se resistió al robo de su celular en San Juan de Lurigancho (SJL). Producto de esto, la fémina ha terminado con varias lesiones en la pierna y los brazos. Incluso, los médicos le han recomendado que esté en silla de ruedas durante estos días.

Todo empezó cuando cuatro malhechores interceptaron a la víctima en la Asociación de viviendas Israel. La mujer estaba esperando un taxi para dirigirse al hospital cuando los sujetos aparecieron y la amenazaron.

En solo unos minutos, ya se habían apoderado del teléfono celular. Ante esto, la fémina se colgó de la puerta de la mototaxi, la cual siguió su camino como si nada pasara. Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar esta violenta escena que se registró la noche del último sábado.

“No me dijeron nada, yo solo me defendí. Yo estaba esperando que me lleven al hospital cuando ellos aparecieron. Me han arrastrado tres cuadras. Producto de esto me desmayé. Estoy con dolores de cabeza y mareos”, relató la víctima, quien continúa consternada por los hechos.

No recibieron su denuncia

La mujer, quien prefiere no revelar su identidad, reveló que los agentes policiales de Canto Rey, hasta ahora, no aceptan su denuncia contra los delincuentes. Esto ha indagado aún más a los vecinos, quienes se sienten desprotegidos.

“Estamos completamente preocupados. A diario sufrimos atraco. Estamos asustados, por eso preferimos no salir de nuestras viviendas”, denunció uno de los pobladores a Panamericana Noticias.