Niño necesita que hospital de España lo reciba para no morir por cáncer

A José Guillermo, de 3 años, le detectaron en 2021 un tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñón que es más común en niños. Lamentablemente, la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada, por lo que lo desahuciaron. Rosalyn Polanco, su madre, cuenta a La República que gracias a un pedido de ayuda pudo trasladar al pequeño hincha de la ‘U’ al Hospital Rebagliati, donde hasta el momento recibe tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Sin embargo, estos procedimientos ya no estarían dando los resultados necesarios, por lo que los médicos recomiendan que José Guillermo o ‘Joselito’, como le dicen de cariño, sea trasladado al Hospital Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, España. Allí existen médicos especializados en oncología pediátrica que le podrían realizar inmunoterapia y alargar su esperanza de vida.

“Actualmente, de todas las operaciones que ha recibido solo le queda el 50% de un solo riñón. Pero en el Rebagliati nos dicen que más no pueden hacer. Ellos podrían seguir con el tratamiento, la quimioterapia, pero ya no nos dan resultados efectivos. Lo que nos recomiendan ellos es trasladarlo allá (al Hopital Vall d’Hebron), donde sí sería efectiva para él la inmunoterapia. Eso es lo que manejan allá que acá no se maneja y no podrían salvarlo a mi hijito”, explica.

La progenitora añade que pese a todo lo que ha pasado ‘Joselito’, mantiene su ánimo positivo, y que el equipo médico que lo monitorea le ha dicho que sí va a resistir. “No está decaído. Si no fuera porque está peladito, sus operaciones, su catéter que tiene perene en el pecho, pareciera un niño totalmente sano porque está con todos los ánimos pese a todos los tratamientos que ha recibido”, sostiene.

Rosalyn Polanco y su esposo, quienes se han organizado para cuidar al menor y trabajar para no perder el seguro social de salud, no pierden la esperanza de que su hijo se mejore. Sin embargo, necesitan ayuda con los trámites administrativos para lograr que José Guillermo llegue a España y pueda ser atendido en el Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona.

Joselito pone todo de su parte. Hoy será internado nuevamente para que le realicen sus chequeos respectivos y le receten las medicinas correspondientes debido a que su cuerpo no genera todas las sustancias que debería. Luego, su madre acudirá a pedir ayuda humanitaria a la embajada de España.

Piden que la Cancillería pueda interceder en su caso y aceleren el pedido, ya que es de suma urgencia y la vida del pequeño hincha de la ‘U’ depende de ello.

Ante cualquier ayuda, puede comunicarse a los siguientes números, que son de los padres del menor: 945 807 776 o 947 819 612.

Este 21 de febrero también realizarán una rifa pro fondos para poder viajar a España. Sin embargo, resaltan que la prioridad es que el Hopital Vall d’Hebron los reciba para el tratamiento.