Ugarte califica de “demagógica e irresponsable” la posibilidad de ampliar los aforos al 100%

Tras el anuncio del ministro de Salud Hernán Condori, donde señaló que propondrá a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) ampliar los aforos al 100% de los establecimientos, el extitular del Minsa, Óscar Ugarte, calificó la posible medida como demagógica, ya que no cuenta con sustentos en criterios técnicos. Asimismo, manifestó que la medida no puede sostenerse por como se maneja la situación en otros países.

“Yo creo que es una decisión, si es que se adoptase en el Consejo de Ministros, en primer lugar, demagógica porque no se sustenta en criterios técnicos (demostrar que la tercera ola ya está controlada, que los internamientos en hospitales se han reducido, que no hay internamientos en UCI) que están tomando los países que eliminan restricciones ... Me ratifico en que es una medida demagógica e irresponsable y que no se sustenta en lo que está sucediendo en otros países desarrollados”, dijo a RPP Noticias.

Asimismo, Ugarte precisó que esta medida sería muy peligrosa en el marco del regreso a las clases presenciales 2022, programadas para iniciar en el mes de marzo.

“Cuando eso no sucede y lo que se busca es ganar popularidad o tener un impacto en la opinión pública es sin duda demagógico ... Eso en vísperas del inicio de clases presenciales es absolutamente irresponsable. Lo que podría generar es frustrar ese intento de retorno a las clases presenciales que ahora se reconoce como una necesidad”, agregó.

El exministro recomendó que antes de tomar una decisión de este nivel, se debe tomar en cuenta cuántas pruebas de COVID-19 se toman y cuántas dan positivo, así como los niveles de hospitalización y ocupación de camas UCI.

“Lo que hemos visto, si bien la tercera ola no está produciendo la mortalidad que produjeron la primera y la segunda, en cuanto a magnitud, personas que se han enfermado, es mucho más alta que la segunda y primera ola si medimos por semana epidemiológica. Si bien hay un descenso, ese descenso no es suficiente todavía como para decir que ya podemos modificar las condiciones de restricción que se han implantado”.