Alcalde de San Luis: Si un efectivo usa arma no letal, el delincuente se lo baja en una

Ante el incremento de la delincuencia, problema primario en Perú al igual que la pandemia, el primer ministro Aníbal Torres y la Municipalidad de Comas han propuesto que los serenos usen armas no letales. Sin embargo, no todos se han mostrado a favor de esta medida. El alcalde de San Luis, Zee Carlos Corrales, por ejemplo, ha indicado que esto pondría en peligro a los efectivos.

Durante una entrevista para Canal N en los exteriores del estadio Monumental, en Ate, el burgomaestre fue consultado respecto a la habilitación del armamento en mención para el Serenazgo y, haciendo una comparación con la Policía, hizo hincapié en la desventaja que tendrían. “Imagínese serenos que hagan uso efectivo de sus armas de fuego, estarían presos ahorita. Ya tenemos policías presos, imagínese con los serenos”, dijo.

Zee Carlos hizo mención al posible uso de armas no letales. “Se habla también de las armas no letales. Hay que ser crudos y hay que decir la verdad porque nosotros estamos en la calle: el día que un efectivo trate de sacar un arma no letal, el delincuente se lo va a bajar en una. Eso hay que decirlo claro”, apuntó.

“No podemos nosotros tomar estas medidas, tratar de pasar responsabilidades de la Policía a los municipios. Sí hay que hacer un trabajo articulado, sí hay que hacer un trabajo en donde nosotros las municipalidades pongamos a disposición toda la logística que tenemos para combatir la criminalidad”, explicó.

Para finalizar, no solo exigió que haya un trabajo consensuado, sino que se mejore el sistema judicial para que los delincuentes no sean liberados. “El otro tema importante es que las normas no permiten que esos ladrones, que esos delincuentes se queden en las cárceles. Roban un celular y al día siguiente están en las calles”, indicó.