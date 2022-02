Alcalde de La Molina propone que extranjeros no trabajen en delivery, taxi o mototaxi

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Polémico. El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso este lunes que los extranjeros en el país no realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi. La autoridad planteó esta iniciativa bajo la excusa de reducir la delincuencia en la nación. Sin embargo, apenas se conoció, muchos la han tildado de xenofóbica y discriminatoria.

“La delincuencia se camufla cuando hay informalidad. Lamentablemente, para este sector puede ser discriminatorio. Restringir temporalmente, mes a mes, que los extranjeros realicen actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery. El Congreso hasta ahora no regula el servicio de delivery”, señaló el burgomaestre a La República.

Para llevar a cabo esta medida, el alcalde consideró que se deben realizar operativos constantes en todo Lima y Callao. “Se deberá pedir sus licencias, el tema de la placa”, aseveró. Asimismo, dijo que será necesario trabajar de la mano con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Migraciones, entre otras entidades.

“El 70%, 80%, lamentablemente, son extranjeros los que comenten este tipo de eventos delictivos. Esta propuesta la estoy poniendo al debate público para que el Congreso, el Ejecutivo y la PNP puedan afinar en una política contundente. Por algo estamos en estado de emergencia”, subrayó.

Pero esta no es la primera vez que presentan una iniciativa que atenta contra ciudadanos venezolanos. En diciembre del 2021, el Gobierno lideró un plan para expulsar a 41 de ellos del país. Finalmente, esto no se logró, ya que las autoridades no habían coordinado del todo con el presidente Nicolás Maduro.

Es importante recordar que la mayoría de los venezolanos está en Perú por la crisis social, económica y política que azota su nación. Un informe de la Cámara empresarial peruano venezolana (Cavenpe) reveló que, hasta setiembre del año pasado, los extranjeros habían generado un impacto positivo de S/ 138 millones en la economía peruana.

Dos personas en una moto

Por otro lado, el burgomaestre no se mostró a favor de la iniciativa que busca que solo una persona vaya en moto lineal. Para la autoridad de La Molina, esta iniciativa no ataca al mundo del hampa.

“Le hago una invocación al Gobierno para que invite a los alcaldes, quienes tenemos más contacto con la delincuencia”, precisó.